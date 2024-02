Famiglie in aiuto delle famiglie. Appello Sds per il ‘progetto affido’

Donne, minori e famiglie al centro dei programmi attivati dalla Società della Salute della Lunigiana. Un servizio di ascolto che si occupa della tutela della salute della donna in tutte le fasi della sua vita, anche delle relazioni di coppia e familiari. Un’organizzazione complessa per rispondere alle diverse esigenze, un’équipe multidisciplinare che opera in stretta collaborazione con i servizi sociale, territoriali ed enti locali al Consultorio familiare in Via Barcara,1 ad Aulla, dove è attivo anche il Centro Minori e Famiglie. L’accesso al Consultorio è diretto, non è necessaria la richiesta del medico curante e viene garantita una prima accoglienza, le prestazioni specifiche sono gratuite.

“Famiglie che aiutano famiglie” è lo slogan dell’affido familiare, legato a un progetto lanciato dalla Società della salute della Lunigiana, che sta facendo tappa in vari comuni lunigianesi. Il prossimo appuntamento è per domani, mercoledì alle 18,30 al Centro giovanile di Pontremoli, con l’équipe affido, in collaborazione con la cooperativa sociale Aurora domus. L’affido familiare è aiutare un bambino a crescere nella propria famiglia: un aiuto per minori di età da zero a 17 anni, italiani o stranieri, temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo.

E’ possibile accogliere in modo temporaneo nella propria famiglia un bambino, offrendo così ai suoi genitori il tempo necessario per far fronte alle difficoltà, dando al minore un presenza affettiva e solidale, nel pieno rispetto della sua storia individuale e familiare, delle sue esigenze, delle sue abitudini, della sua personalità e del suo bagaglio culturale, favorendo la continuità dei rapporti e il rientro del bambino nel suo nucleo familiare di origine.

Tutti possono diventare affidatari, non sono posti limiti di età. "L’affido familiare è un servizio importante – commenta il direttore della Società della salute Marco Formato – che recepisce la disponibilità di un nucleo affidatario. I servizi sociali del territorio, che seguono il bambino e la sua famiglia di origine, individuano i nuclei disponibili al fine di un adeguato abbinamento che risponda sia alle esigenze del bambino, sia a quelle della sua famiglia. Può anche essere solo diurno, un supporto leggero che una famiglia offre a un’altra famiglia in difficoltà, soprattutto nel caso di bambini molto piccoli".