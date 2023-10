Famiglia con quattro bambini rischia di finire in strada

Rischiano lo sfratto da dove abitano in affitto e di trovarsi per strada fra pochi giorni senza un aiuto del Comune. Lo segnala il sindacato Usb Asia di Massa. Una famiglia composta da quattro bambini, oltre a babbo e mamma "che provano a tirare avanti sudandosi la giornata. Ma lo stipendio in parte pignorato non riesce a coprire le spese familiari, le bollette e soprattutto l’affitto. La famiglia tarda a pagare l’affitto e viene convalidato lo sfratto – racconta il sindacato -. Si rivolgono al Comune di Massa, fanno tutte le domande possibili, o almeno quelle al momento attive (la domanda per le case popolari infatti doveva essere pubblica da fine settembre, ma ad oggi ancora nulla), ma ricevono solo porte in faccia, zero soluzioni. A breve dovranno lasciare l’immobile dove risiedono e ad oggi ad attenderli c’è solo la strada. Nessuna possibilità paventata da chi si riempiva la bocca in campagna elettorale di promesse" conclude il sindacato che promette di stare al fianco della famiglia e mettere in atto tutte le azioni possibili per aiutarli ad avere un tetto sopra la testa.