Fame di lavoro e diritti La provincia si specchia Oltre 10mila presenze alle serate della Cgil

Più di 10 mila erano presenti alla festa della Cgil, con una media di 900 persone a serata. Il segretario provinciale, Nicola Del Vecchio: "siamo andati oltre le aspettative". C’erano personaggi del calibro Michele Santoro e Laura Boldrini, all’evento che dal 19 al 24 luglio si è tenuto nell’uliveto di Cà Michele a Bonascola. Quest’anno il tema era quello delle disuguaglianze con lavoro e diritti al centro e intorno un folto pubblico. "Sono stati giorni impegnativi che ci hanno permesso di tenere vivo lo spirito dietro la festa – racconta il segretario Del Vecchio –. Un forte senso di comunità e l’ambizione di fornire alla cittadinanza spunti di riflessione affinché la politica li accolga. Abbiamo cercato di affrontare le tante problematiche che caratterizzano il territorio, così come è stato evidenziato in maniera approfondita domenica sera con le istituzioni locali e il presidente della regione Eugenio Giani". Tra operai, esponenti di associazioni di categoria e assessori regionali, in prima battuta un focus su lavoro e disuguaglianze. "Un tavolo di incontri che hanno visto la partecipazione di esponenti di quei partiti che oggi si oppongono alla linea del governo nazionale. E’ stata l’occasione per parlare di lavoro di disuguaglianza, di lavoro povero e della proposta che ha unito tutte le opposizioni, cioè quella del salario minimo. E’ stata anche l’occasione per tessere un filo rosso per provare a mettere in campo le condizioni per politiche diverse che mettano il lavoro al centro anche nelle priorità delle forze politiche. Per tanto tempo sia a destra che a sinistra il lavoro è stato svalorizzato, penso a tutta una serie di interventi normativi che sono andati nella direzione opposta rispetto al quale ce ne era bisogno".

Altro argomento delicato la precarietà. "Per questo noi come cgil stiamo valutando la possibilità di proporre una raccolta firme per l’abrogazione di patti di leggi che hanno permesso l’aumento della precarietà nel mercato". Alla chiusura di lunedì 24 non era presente il segretario generale dell Cgil Maurizio Landini ma al suo posto la deputata del Pd, Laura Boldrini. Il tema era quello dei diritti in particolare quelli delle donne e la comunità Lgbtqia+. "Non basta essere donne per voler portare avanti battaglie a nostro favore – spiega l’ex presidente della Camera – . Giorgia Meloni non sta facendo nulla perché anche altre donne possano sfondare i famosi soffitti di cristallo. Promuove invece una visione arretrata, secondo cui le donne sono prima di tutto madri, come se questa non fosse una libera scelta o come se coloro che non possono avere figli o scelgono di non averne, valessero meno. Basti pensare alle scelte fatte su Opzione Donna per capire la visione della destra. Una destra che attacca la comunità Lgbtqia+, soprattutto le famiglie arcobaleno. Alla presidente ho proposto di fare un Consiglio dei Ministri sul fenomeno della violenza contro le donne, ma ad ora nessuna risposta è arrivata".