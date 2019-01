Massa Carrara, 29 gennaio 2019 - Ognuno aveva il suo ruolo: chi si occupava di reclutare i partecipanti ai falsi incidenti (a loro volta ben contenti di farlo, pagati), chi provvedeva a stilare referti medici fasulli, chi ancora mandava a tutto alla compagnia assicurativa per ottenere il relativo risarcimento. Una squadra (anzi, due) in campo almeno dal 2015, quando alla procura di Massa sono iniziate ad arrivare le prime segnalazione da parte delle compagnia assicurative riguardo «strani» incidenti stradali.

Le successive, complesse, indagini di squadra mobile della polizia (al comando del dirigente Antonio Dulvi Corcione) e della compagnia dei carabinieri di Massa hanno portato a scoprire due organizzazioni intrecciate fra loro dedite proprio alla realizzazione di falsi incienti. Ieri mattina sono scattati 17 arresti in esecuzione di altrettante ordinanze di custodia cautelare, delle quali 4 in carcere: in manette sono finiti avvocati, medici del Noa, consulenti e investigatori assicurativi, operai, accusati a vario titolo di 159 capi di imputazione fra i quali frode, corruzione, falso ideologico in atto pubblico, estorsione ed abuso d’ufficio, false certificazioni oltre al reato associativo finalizzato alla frode assicurativa.

In carcere sono finiti Federico Radicchi massese, classe 1977 patrocinatore legale, il primario del reparto di radiologia del Noa Lino Stefano Palla (61 anni), Emiliano Gentili (nato a Viareggio nel 1978, residente a Ortonovo) consulente di pratiche infortunistiche e Christian Mucciarelli di Castelnuovo Magra (45 anni), già «Pr» in alcune discoteche della Versilia. Ai domiciliari altri 13 indagati: Stefano Radicchi (30 anni, fratello e collaboratore di Federico), gli avvocati Jonatha Cirillo 44enne massese e Matteo Natali (40 anni nativo di Pietrasanta), i medici del Noa Cesare Tonini (64 anni), Auro Fillini (65 anni, originario di Castelnuovo Valdicecina e residente a Licciana), Mario Pucci (55 anni di Montignoso), l’agente della polizia municipale apuana Renzo Mosti (58 anni), Nadia Masini, 50enne nata a Viareggio residente a Massa, Eleonora Pucciarelli, 26 anni residente a Ortonovo, Vincenzo Verduci 38 anni di Massa, Silvia Palamidessi 45 anni di Montecatini, Stefano Pucci 40 anni di Massa e l’investigatore assicurativo Paolo Comiotto di Milano. Insieme a loro altri 130 indagati a piede libero fra i quali alcuni volti noti come ex consiglieri comunali, un ex assessore, professionisti massesi e un medico dell’ospedale di Pescia: sono tutti accusati di aver fatto parte dell’organizzazione, soprattutto prestandosi a partecipare ai falsi incidenti.

«E’ Solo la punta dell’iceberg – sottolinea il sostituto procuratore Alessandra Conforti titolare dell’indagine – era una attività conosciuta e tollerata da tanti: quanti cittadini hanno visto questa nefandezza?». Sconcertanti i numeri dell’inchiesta: 17 arrestati, 130 indagati (numero destinato a salire) accusati di 159 reati a vario titolo, 3 milioni di danni alle compagnie assicurative, 80 uomini fra carabinieri e polizia impegnati ieri negli arresti, 1200 pagine di ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Ermanno De Mattia. Pesantissime anche le ricadute sulla collettività, perchè a fronte di un sensibile incremento di sinistri denunciati e rimborsati (il 95% mai avvenuti), «aumenta di conseguenza il premio assicurativo della Rca a tutti gli automobilisti della provincia». «Massa – chiosa il procuratore Aldo Giubilaro – ha il più alto rapporto fra residenti e incidenti dopo Napoli». E non è certo un record di cui andar fieri.

Claudio Masseglia