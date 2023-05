Falsi addetti di Gaia truffano gli anziani

"L’acqua contiene amianto": anziano truffato da finti addetti di Gaia. È questa la scusa usata da due uomini per entrare nell’abitazione di un pensionato che vive a Marina. Una volta all’interno i due facendo finta di fare controlli all’acqua del rubinetto si sono impossessati di banconote per cento euro. I finti addetti hanno provato a fregare anche un secondo inquilino, ma l’uomo non si è fatto raggirare e ha chiamato Gaia per informare dell’accaduto. A sua volta il gestore idrico ha allertato le forze dell’ordine. In base alla ricostruzione dei testimoni, altri due uomini attendevano i falsi addetti in auto e subito dopo il furto si sono dileguati, prima dell’arrivo delle pattuglie. "Ricordiamo che Gaia non bussa alla porta dei cittadini per effettuare analisi al rubinetto e non telefona dispensando consigli o promozioni in bolletta – scrivono da Gaia –. I nostri addetti, sempre muniti di tesserino di riconoscimento con logo Gaia ben visibile, soltanto in rari casi hanno necessità di recarsi nelle case". Questo ilnumero di Gaia per ogni segnalazione: 800-223377, gratuito da fissi e mobili.