Disfida dei falò, fuoco alle pire

Pontremoli (Massa-Carrara), 18 gennaio 2024 – Il falò di Sant’Antonio ha battezzato la fredda notte piovosa con grandi lingue di fuoco chiedendo di essere incoronato re della luce a un esercito di spettatori entusiasti, arrivati con l’ombrello per il tradizionale rito. Come api sciamanti i fuochisti del Vaticano sbucati dal buio sotto le arcate del ponte Pompeo Spagnoli hanno circondato l’enorme pira con le fiaccole e a un segnale convenuto hanno sprigionato l’antica energia di Prometeo.

E le fiamme hanno giganteggiato nell’aria rendendo omaggio al Santo considerato il protettore del fuoco che purifica e sconfigge il male. Nella tradizione popolare Sant’Antonio diventa anche il protettore degli animali e nell’iconografia classica lo vediamo sempre accompagnato da un maialino e da un bastone con una campana e una croce Tau, strumenti per scacciare il demonio. Da qui nascono le tradizioni legate ai falò, propiziatori di fortuna per iniziare l’anno nuovo e invocare un buon raccolto, anticipati in genere dalla benedizione degli animali da lavoro. La tradizione è diffusa in tutta Italia e anche in Lunigiana. Attorno al mito dei falò sono sorte competizioni rituali all’interno dei borghi. Nonostante il maltempo il falò di Sant’Antonio è bruciato ieri sera esibendosi in una spettacolare fiammata che ha suscitato la meraviglia del gran numero di spettatori assiepati sul ponte Pompeo Spagnoli. Si è aperta così la singolare competizione che vede opposte le tifoserie delle due parrocchie del centro storico di San Nicolò e del Duomo.

Nel greto del fiume Magra la grande pira ha illuminato il cielo nonostante la pioggia intensa e il vento che impediva alle fiamme un effetto verticale. I fuochisti hanno dovuto faticare non poco per proteggere la catasta di legna dalle intemperie nelle ultime 24 ore. Ma nonostante le difficoltà sono riusciti ad ottenere le ovazioni dei supporter. Applausi a scena aperta e incoraggiamenti si sono levati tra gli spettatori che hanno affollato il ponte e le zone limitrofe di Porta Parma. Alla vigilia, come al solito, i fuochisti di Sant’Antonio hanno vegliato sui cumuli di legna per impedire che questa fosse bruciata anzitempo dagli avversari. Ma non si sono segnalati tentativi di incursione da parte dei contradaioli di San Geminiano, sono mancate così le schermaglie tradizionali che accrescono l’interesse per l’evento. Ora la situazione si è capovolta: è il falò del patrono che brucerà il 31 gennaio ad essere sotto tiro.