"Fai Tris a Teatro: la Stagione Teatrale di Officine Tok entra nel vivo"

La stagione teatrale di Officine Tok entra nel vivo. Il motto della rassegna è “fai tris a teatro” perché il tris è vittoria e con il teatro si vince. Una stagione ricchissima di spettacoli ed eventi correlati, con nomi di compagnie e attori da tutta Italia che ancora una volta arrivano nel paesino lunigianese per portare arte fresca.

"Abbiamo lavorato molto alla ricerca del nuovo quest’anno, vedremo tutte novità già acclamate in molti posti che con orgoglio siamo riuscite a portare da noi dove come si sa è tutto autofinanziato, e grazie al pubblico sempre numerose la realtà va avanti e cresce in modo", ha detto Ines Cattabriga presidente di Officine Tok. La stagione si è aperta con l’attrice Giulia Pont e il suo spettacolo “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina“, monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore. Dopo l’appuntamento di domani con “Danny Boodman T. D. Lemon, si torna in scena sabato 2 dicembre con “Che fine ha fatto Betty Boop“, produzione Il Teatrino di Bisanzio di Andrea Benfante & Anna Giarrocco. Con Anna Giarrocco e Andrea Benfante. Poi venerdì 19 gennaio c’è “Complotto, doppio complotto, controcomplotto“, una produzione Zona Grappa di Angelo Scarafiotti con Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti. Sabato 27 gennaio arriva “Conosci i fratelli Cervi?“, produzione Blanca Teatro - Archivi della Resistenza con Virginia Martini, Antonio Branchi e Matteo Procuranti. Sabato 3 febbraio “Il treno dei desideri“ di e con Roberta Belforte, mercoledì 14 febbraio “Giu’ - Liete e Su Romeo“ con gli allievi del corso di teatro Officine Tok. Sabato 9 marzo “La materia dell’amore“, produzione Il Circo e la Luna di e con Michela Innocenti, musiche dal vivo Martino Biondi. Infine sabato 30 marzo “Io pozzo farcela“, produzione Officine Tok di e con Elisabetta Dini, regia di Ines Cattabriga. Biglietto unico 15 euro, ridotto per ragazzi fino ai 12 anni 5 euro, ridotto per partecipanti ai corsi di Tok 13 euro, abbonamento a tutti gli spettacoli 100 euro. Prenotazioni a 3405371090, o via mail: [email protected].