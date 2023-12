Facilitazione digitale, apre lo sportello

E’ stato inaugurato lo scorso giovedì mattina il punto di “Facilitazione digitale“ nel contesto del programma “Fivizzano facilita“ nella sede del Comune in Via Umberto 1° , a piano terra del palazzo del municipio. Si tratta di un servizio che è finalizzato a fornire supporto ai cittadini nell’utilizzo autonomo, responsabile e consapevole in merito alle nuove ed attualitecnologie digitali. Quello di Fivizzano, come precisato, ha sede nei locali siti al terreno di palazzo civico e resterà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Chiunque, indipendentemente dal Comune d’appartenenza, potrà accedervi e utilizzare il servizio. L’accesso agli sportelli infatti è totalmente libero e gratuito senza necessità d’appuntamento: tutti i cittadini quindi potranno usufruirne. E’ tuttavia consigliato portare con sé un documento di riconoscimento e il codice fiscale. Nel centro il cittadino potrà rivolgersi e affidarsi a un “facilitatore digitale“ in grado di supportarlo nelle attività legate all’accesso e utilizzo dei servizi pubblici e privati disponibili online come Spid, Cie, fascicolo sanitario, prenotazioni appuntamenti per il passaporto, pagoPA e altro. Per informazioni è possibile inviare una mail a: [email protected]. Il “Punto digitale facile“ è attivato nell’ambito della misura 1,7,2 M1C1 del Pnrr di cui è titolare il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e soggetto attuatore la Regione Toscana.

Roberto Oligeri