’Facciamo rete contro la violenza sulle donne’ è la manifestazione sportiva in programma per la mattina di sabato all’impianto sportivo di Romagnano. La giornata proseguirà, nel pomeriggio, con il convegno provinciale dell’Anmic Massa-Carrara sul tema: ’La violenza e la discriminazione sulle persone con disabilità: l’importanza di fare rete sul territorio’. L’iniziativa è stata presentata dal presidente dell’Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) di Massa Carrara, Roberto Pistone, e dalla presidente provinciale dell’Aics (Associazione italiana cultura sport), Carla Peruta, mentre Massimo Santucci, presidente Aevv (Associazione europea vittime di violenza), ha portato il suo saluto online. Presente anche l’assessore alle politiche sociali Francesco Mangiaracina. Una giornata di sport e di impegno sociale per prevenire e combattere la violenza sulle donne e sulle persone con disabilità.

Il primo appuntamento è alle 9,30 al campo sportivo di Romagnano dove si terrà un quadrangolare di calcio a 7 maschile con la Polizia municipale di Massa, gli svizzeri dell’Heuberger Group e le Nazionali dei magistrati e dei sacerdoti. A seguire si terrà una rappresentazione di calcio a 5 femminile che vedrà scendere in campo la Polizia municipale e la Nazionale italiana delle suore.

Un evento originale che vede, attraverso lo sport, un modo per affrontare e riflettere su tematiche scottanti. "La nostra associazione – ha detto Carla Peruta – viene da lontano ed ha radici profonde nella battaglia contro la violenza sulle donne. Siamo orgogliose di prendere parte a questo evento, soprattutto per contribuire ad allargare la rete e a fidelizzare il tema, perché non si può affrontare solo due volte l’anno". Due eventi di spessore, come sottolineato dal presidente Santucci: "E’ mio obiettivo realizzare una rete europea con proposte concrete, tra cui maggior riguardo per i minori, orfani delle vittime di femminicidio. E istituire un tavolo con associazioni di donne e uomini separati per meglio tutelare i figli".

Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà a Palazzo Ducale con il convegno che sarà introdotto e coordinato dal presidente Roberto Pistone. Prenderanno la parola Nazaro Pagano, presidente nazionale Anmic, Massimo Santucci di Aevv, Francesca Menconi di ’Donna chiama Donna’, Marcella Mazzoli, direttrice dell’Associazione italiana sclerosi multipla, Pasquale Pellegrino, coordinatore nazionale de lcomparto lavoratori fragili Snalv, Luigi Covelli, presidente Lapet Massa Carrara, Stefano Paolicchi, presidente Handy Superbile, Sergio Mossoni, presidente coop Teambit, Acquilano Molfa, presidente dell’Associazione nazionale antimafia, e Sara Peraldo, presidente nazionale di Sviluppo organismi italiani. Il convegno, a cui seguirà un dibattito, ha il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Massa.

Angela Maria Fruzzetti