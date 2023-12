Faccia a faccia tra Bezzini e i sindaci. Fuoco incrociato sul piano sanitario: "Regione faccia un passo indietro"

Atteso da mesi, l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, ha marcato presenza nella sede inusuale che ieri ha accolto l’assemblea dei sindaci della SDS al teatro della Rosa a Pontremoli. Impossibilitata, invece, la direttrice generale dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani, è stata sostituita dal direttore sanitario aziendale, Giacomo Corsini. Con lui presente anche il direttore dell’emergenza-urgenza Andrea Nicolini. "Ho già rappresentato i bisogni di questo territorio all’assessore Bezzini ma è importante che lui sia qui per sentire la voce di tutti i sindaci che lo rappresentano", ha detto in apertura di lavori il presidente della SDS, Riccardo Varese. Una scaletta di interventi proseguita per oltre due ore in cui Bezzini è intervenuto in coda, dopo i sindaci.

"Non siamo per nulla contenti della riforma che impatta in maniera diversa nei vari territori regionali. In Lunigiana chiediamo che venga fatto un passo indietro con il ripristino dei servizi e dei mezzi MiKE, Lukas che ci sono stati sottratti", ha esordito Jacopo Ferri. "La qualità della vita delle aree periferiche merita un’attenzione particolare. Aulla potrebbe essere sede anche di un piccolo ospedale per acuzie che darebbe sfogo alla costa. Inoltre, un servizio sanitario più efficiente fermerebbe le emorragie verso la Liguria", ha proposto Roberto Valettini. Piccato l’intervento di Matteo Mastrini: "Vogliamo risposte sulle prestazioni aggiuntive, per capire perché i nostri medici possono effettuarle all’Elba ma non avviene in contrario". Possibilista Bezzini sul punto: "L’Elba è un caso a parte. Ci sono giorni dell’anno in cui non parte la motovedetta ed è necessaria un’attenzione ad hoc. Comunque la sperimentazione dell’Elba potrà essere ripetuta in altri territori". Interessata alla garanzia dei servizi anche se dislocati tra Carrara, Fivizzano e Aulla, la sindaca di Fosdinovo, Camilla Bianchi. È stato Bellesi a segnare un prima e un dopo al corso dell’assemblea: "Non vorrei che questo incontro si limitasse ad elencazioni di questioni già dette. Ci aspettiamo risposte dalla Regione Toscana".

A portare le esperienze su campo ci hanno pensato i medici Franco Fontana e Vincenzo Milazzo: "Il 29 novembre abbiamo avuto un medico di guardia per tutta la Lunigiana. Ci avviamo a un’estate senza guardie mediche. Servono deroghe per i medici corsisti". La sindaca di Filattiera, Annalisa Folloni, ha proseguito insistendo sulla necessità di incentivi per i medici, altrimenti attratti da territori più accessibili mentre il sindaco Claudio Novoa ha ricordato che sono fermi 500mila euro destinati alla telemedicina: "È solo un esempio della attuale impossibilità di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini".

Antonio Maffei ha rappresentato la necessità di un approccio diverso per i piccoli comuni e per le aree interne: "Siamo marginali e già per questo necessitiamo di più attenzioni". La risposta ai sindaci è stata affidata ai tecnici, Corsini e Nicolini, che hanno esposto la proposta confezionata per la Lunigiana già stata presentata un mese fa ma con l’impegno a monitorare la sua applicazione. Rafforzamento della cardio protezione con installazione capillare dei DAE, telemedicina con attivazione del numero unico 116117 per le chiamate sanitarie non urgenti, centrali operative territoriali, case di comunità. Per ora, dunque, la riforma non cambia il suo corso e sulla richiesta di deroghe per i medici corsisti e massimalisti, l’assessore ha preso tempo: "Verificherò la possibilità di legiferare in tal senso".

Michela Carlotti