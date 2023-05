Faccia a faccia su Noi Tv organizzato da Cna

Francesco Persiani e Enzo Romolo Ricci dagli artigiani di Cna per la sfida tv in vista del ballottaggio. I due si ritroveranno nell’inedito palcoscenico dello show room della GR Marmi per confrontarsi sui temi cari ad artigiani e piccoli imprenditori. Al centro del ring, di fronte alla platea formata dai dirigenti di Cna Massa Carrara, i principali nodi territoriali come le infrastrutture, gli strumenti di pianificazione territoriale, gli appalti pubblici, la variante Aurelia, il decoro ma anche il turismo con gli stabilimenti balneari, il commercio e molto altro. A coadiuvare nella conduzione Federico Conti le domande degli imprenditori. La sfida sarà domani alle 21.15 su Noi Tv (canale 12 e in diretta streaming). "Vogliamo fornire alle imprese e alla città ulteriori elementi per conoscere meglio il pensiero dei due candidati in vista del ballottaggio – spiega Paolo Bedini, Presidente Cna Massa Carrara – Persiani e Ricci si confronteranno sui contenuti del documento che abbiamo consegnato a tutti i candidati lo scorso 2 maggio".