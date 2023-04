Fabiani, nuovo scontro in Comune Spese legali, non passa la delibera Le troppe assenze invalidano il voto

E’ approdata in consiglio comunale ma non è passata, la delibera per finanziare il debito fuori bilancio a copertura delle spese di giudizio nel ricorso al Tar vinto da Jessica Fabiani contro il Comune. Con l’annullamento, per vizio di legittimità, delle due delibere dell’ottobre 2021 di revoca alla Fabiani del ruolo di presidente del consiglio comunale e di nomina di Luca Confetti, i giudici hanno condannato il Comune a rifondere le spese di giudizio per circa 5 mila euro. Ma nella seduta consiliare di mercoledì, è mancato il numero legale per approvare l’accertamento del debito. Al momento della votazione, i consiglieri della minoranza sono usciti dall’aula e la maggioranza non era presente in numero sufficiente a garantire la validità del voto: assenti, per motivi personali, Francesca Nobili e Giovanna Gia. Il sindaco Gianluigi Giannetti commenta così l’uscita della minoranza: "Un atteggiamento che ritengo abbastanza incomprensibile. Il consiglio comunale è stato fortemente voluto e indetto dalla presidente Fabiani, in maniera anche urgente, ma la minoranza ha preferito uscire dall’aula. Avrebbe potuto esprimere un voto di astensione, garantendo l’approvazione della delibera che la giunta riporterà nel prossimo consiglio comunale".

Diverso il giudizio del consigliere della minoranza Alessandro Domenichelli: "La sfiducia della Fabiani è stato un atto prettamente politico tra Italia Viva e Pd che non mi appassiona. Mi fa sorridere che la maggioranza porti in consiglio il debito fuori bilancio e pretenda che sia la minoranza ad assicurare il numero legale assumendo la responsabilità di un costo che, a mio avviso, non devono pagare i cittadini ma coloro che hanno creato questa situazione per beghe politiche. Mi spiace che la politica arrivi a questi punti". Giannetti ha poi aggiunto che "nessuna responsabilità patrimoniale, né finanziaria può essere ascritta all’amministrazione; per l’art. 9bis dello statuto, è il presidente del consiglio che dirige i lavori del consiglio, convoca la seduta e stabilisce la trattazione degli ordini del giorno. La Fabiani non avrebbe dovuto far trattare in assise quella mozione di sfiducia presentata in tempi troppo stretti e non regolamentari". Ora la Fabiani, forte del ricorso vinto, resta alla presidenza del consiglio ma si rincorrono le ipotesi di una nuova sfiducia.

Michela Carlotti