Export Massa Carrara, Dati incoraggianti, ma bisogna incrementare la resilienza delle imprese

MASSA CARRARA

"Dati molto incoraggianti interessano l’export. Ci sono settori che sono eccellenze, difficilmente sostituibili. Dall’altro lato abbiamo situazioni congiunturali, che stanno diventando strutturali, con un mercato che mostra delle minacce, cambiando natura. Minacce che pressano l’andamento della nostra economia, così come la guerra, il rincaro dei prezzi che ne consegue, ma aggiungerei anche il contesto di instabilità finanziaria. Problemi che destabilizzano il mercato e il contesto finanziario. Aspetti noti che però non consentono di fare previsioni precise e fortemente attendibili; perciò ritengo che a fronte della situazione, il punto debba essere quello di intervenire per accrescere la resilienza delle imprese. Questo nella logica di sostenerne la capacità di internalizzazione nel contesto dell’export, a vantaggio della piccola e media impresa e permettere loro di sostenere in modo strutturale le sfide che il mercato pone".