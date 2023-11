Ex Ugo Pisa, nuove critiche: "Progetto da cambiare"

Il comitato Ugo Pisa e Rinchiostra si è riunito per discutere del progetto di riqualificazione dell’ex colonia Ugo Pisa e dello stato dell’arte dell’intervento a Villa della Rinchiostra. Molti i partecipanti tra cui anche i consiglieri comunali Stefano Alberti (Pd), Dina Dell’Ertole, Ivo Zaccagna (Massa e un’altra cosa) e Daniela Bennati (Polo progressista e di sinistra). Nella lunga discussione il progetto dell’amministrazione per l’ex Ugo Pisa è stato fortemente criticato. Non piace il disegno complessivo dell’intera area con le nuove funzioni che si portano dietro altri volumi edilizi e che sottraggono terreno pinetato (2 ettari) e imprimono una forte impermeabilizzazione del suolo naturale. Un progetto che cancella una identità storica, paesaggistica e culturale, segno distintivo del tratto di costa al pari delle ex colonie Fiat e Torino. Non convince nemmeno la riqualificazione del verde che segna un bilancio negativo tra ciò che si abbatte e ciò che si reimpianta.

Occorre, per il comitato, revisionare il progetto per salvaguardare l’unica area pubblica di quelle dimensioni e caratteristiche presente nel comune, valorizzando vocazione e storia. Molte critiche hanno riguardato il mancato coinvolgimento, in processi partecipativi seri, di cittadini e soggetti che operano, o dovrebbero operare, a riqualificazione avvenuta, all’interno dell’ex Ugo Pisa per qualificare e rafforzare le scelte. All’amministrazione il comitato continuerà a chiedere un progetto proiettato sul futuro e non ancorato al passato: zero consumo di suolo, più verde, rispetto delle architetture storiche. Nulla di più di ciò che è previsto dal Pnrr. "Ci domandiamo, e lo chiediamo a Comune e Ministero, se l’attuale progetto è in linea con il Pnrr".