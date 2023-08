Ex Torino, l’amianto dei misteri Dubbi su carotaggi e progetto

L’amianto nel terrapieno davanti alla ex Colonia Torino certo non è apparso come per magia. E infatti nella convenzione per le bonifiche del 2013 sottoscritta da Sogesid si ricordava che nel luglio 2008 l’area era stata sequestrata su disposizione della Guardia di Finanza proprio a seguito della denuncia di rinvenimento di rifiuti contenenti eternit. Arpat aveva poi accertato la presenza di spezzoni di lastre di fibrocemento alla profondità di 3040 centimetri: anche questo messo nero su bianco nella convenzione. Allora com’è possibile che nei tre carotaggi effettuati per conto di Sogesid prima della stesura del progetto di rimozione dei rifiuti non ne sia stata trovata traccia? Forse tre controlli erano troppo pochi? E proprio questo ora ha di nuovo fermato la bonifica e ‘congelato’ il cantiere assieme al litorale. E’ una delle domande che i portavoce di Europa Verde-Verdi, Maria Chiara Bontempi e Maurizio Bonugli, pongono al sindaco Persiani. "A noi risulta che nel Capitolato d’appalto era indicata la presenza di amianto e che la ditta avrebbe dovuto rimuoverlo secondo le disposizioni di legge; non ci sembra fosse specificato che l’amianto fosse solo in superficie. Lei, che ha accettato le decisioni della Conferenza dei Servizi, ha sicuramente informazioni che spiegano perché sono stati sospesi i lavori e si debba procedere ad una nuova progettazione. Speriamo che abbia modo di informare anche i cittadini, ormai disincantati e inorriditi da come tutta la vicenda ha preso i connotati di una farsa". Persiani invierà una relazione al Ministero ma i referenti dei Verdi si domandano "se il Ministero sconfesserà la sua ditta, Sogesid, partecipata al 100%, che ha fatto la caratterizzazione e il progetto apparentemente sbagliati. Nell’approvazione del progetto qualcuno si accorse che occorreva il nullaosta paesaggistico, uno dei motivi che hanno prodotto una interruzione. La Sogesid sa fare i progetti? Chi ha partecipato alle Conferenze dei Servizi per conto del sindaco lo ha fatto senza la dovuta attenzione. Come possiamo essere tranquilli per la bonifica della ZIA che ha una superficie di oltre 16 milioni di metri quadrati se la Sogesid non è riuscita a fare il progetto per l’area antistante la colonia Torino che è 3mila volte più piccola".