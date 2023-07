Ex Mulino Forti, il caso è chiuso Scoppia la pace tra Erp e Comune Raggiunto l’accordo dopo 20 anni

Dopo due decenni (o meglio 19 anni) si chiude la bega legale sull’ex Mulino Forti di via Carriona, quella che vedeva contrapposti Erp e Comune di Carrara su una questione di affitto. Secondo Erp il Comune avrebbe dovuto pagare un canone mensile di 2mila e 500 euro, per gli uffici di palazzo civico quella somma era troppo alta rispetto alla metratura utilizzata all’interno della struttura. E così dal 2004 al 2008 il Comune aveva pagato una somma inferiore rispetto a quanto richiesto. Un contenzioso che si è risolto nei giorni scorsi grazie all’opera di mediazione della Camera di commercio e che ha stabilito che il debito del Comune nei confronti di Erp non è di 500mila euro, ma di 360mila euro. L’opera di mediazione era iniziata con la precedente amministrazione, ma è la giunta di Serena Arrighi che è riuscita a portare a casa il risultato. In sostanza più che di una vittoria di Erp o del Comune si tratta di una soluzione equa per entrambi, nel senso che i soldi dovuti all’ente delle case popolari non dovranno essere versati in un’unica soluzione, vale a dire 360mila euro in contanti, ma saranno saldati a compensazione, in altre parole saranno scalati dai debiti che Erp ha accumulato nei confronti di palazzo civico come partecipata del Comune.

Dalla fine degli anni Novanta l’ex mulino Forti è sempre stato usato come centro di aggregazione, prima da varie associazioni culturali e poi in pianta stabile da Ada, l’associazione per i diritti degli anziani. Dal 2019 la struttura è inutilizzata. Recentemente Erp ha fatto un bando per affidare l’ex Mulino Forti, ma la gara è andata deserta. Sulla questione è intervenuto anche il consigliere di opposizione Massimiliano Bernardi, che al tempo della nascita del contenzioso rivestiva il ruolo di assessore.

"Finalmente durante l’ultimo consiglio comunale la relazione dell’assessore Mario Lattanzi sui debiti fuori bilancio ha fatto chiarezza – scrive Bernardi –. Di fatto il Ctu ha riconosciuto che il pagamento del canone richiesto da Erp di 2.500 euro mensili non era congruo, dando ragione al sottoscritto che fin dal suo insediamento, aveva contestato l’importo in quanto era comprensivo di circa 220 metri quadrati della parte a livello del fiume, dichiarata inagibile dopo l’alluvione del 2003. Ciò detto il sottoscritto si ritiene soddisfatto per aver fatto risparmiare all’amministrazione circa 50 mila euro, anche perché gli importi dal 2004 al 2007 sono riferiti all’amministrazione Conti, mentre la somma riconosciuta per il 2018 alla precedente giunta grillina".

Alessandra Poggi