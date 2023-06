"Ex mercato coperto, tutelare i negozi storici"

Il progetto di riqualificazione dell’ex mercato coperto di via Bastione è passato al vaglio della conferenza dei servizi della Regione con contestuale variante al Regolamento urbanistico ed è stato approvato dal di consiglio comunale. Un disegno che soddisfa le richieste di Fratelli d’Italia, come evidenziano i consiglieri Marco Guidi, Massimo Evangelisti e Bruno Tenerani che chiedono però di tutelare "gli esercizi commerciali presenti", con riferimento alla storica galleria. I tre consiglieri hanno ribadito anche durante l’assise "come vi fosse la necessità di mettere in comunicazione la struttura con la adiacente piazza Berlinguer, perché ciò avrebbe favorito da una parte il recupero dell’attuale spazio, oggi preda di vandalismo e dall’altro prolungato la passeggiata commerciale di via Bastione. C’è bisogno di spazi culturali e di ritrovo, abbiamo però rimarcato la necessità di tutelare l’attività degli esercizi commerciali presenti, la pasta fresca e il macellaio. Negozi di vicinato che non dovranno essere penalizzati durante i lavori. Abbiamo chiesto di aprire da subito un confronto con gli esercizi commerciali".