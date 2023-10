Ex Mediterraneo: no al cemento. Ambientalisti, stop a nuovi edifici

Per l’ambientalista Florida Nicolai parlare di cemento o spazio verde per l’ex Mediterraneo non ha senso: il cemento esiste già. Nello specifico Nicolai interviene come cittadina che sta prendere parte al processo partecipativo per decidere il futuro dell’area. "L’intera area è già cemento, per la precisione 5.500 metri quadrati in doppio strato – scrive Nicolai –, con una platea di fondazione di circa 80 centimetri, il solaio del piano terra di circa 25 centimetri non permeabilizzato per un parcheggio sotterraneo da 111 posti auto bisognoso di costosi interventi. Il cemento c’è già. Si tratta di decidere se lo vogliamo oppure no. Nel processo partecipativo nessuna opinione deve essere considerata eretica e nessuno deve sentirsi in soggezione". "Decementificare vuol dire senza cemento, non vuol dire non aggiungere altro cemento – prosegue Nicolai –. L’unica legittima posizione rispettosa è l’eliminazione del cemento. E io la propongo, rispettando il significato di decementificare. L’ipotesi del giardino pensile sarà supportato da strati di terra di 40 centimetri nella maggior parte dell’area, di 30 in un’area limitata e di 50 nell’area ex giardino storico. Piante erbacee, arbusti e in misura contenuta alberi a basso fusto. È una soluzione che richiede adeguati sistemi di irrigazione, impegnativi e costosi, manutenzione accurata e delicato drenaggio delle acque. Può essere identitaria di un vero corridoio ecologico una superficie che presenta una forte componente di artificialità e consente una varietà vegetale limitata? E dunque una biodiversità altrettanto limitata?" Per Florida Nicolai "l’area fa inevitabilmente parte di un contesto più ampio che richiede proposte integrate. Le attività all’aperto (cinema, spazi per lo sport, attività culturali e sociali, anfiteatro) difficile possano svolgersi all’aperto durante tutto l’anno. Quando arriveranno i risultati delle consultazioni dei giovani sotto i 18 anni emergerà il loro bisogno di socialità, non realizzabili in assenza di una struttura adeguata. Il ‘nomadismo’ cui è obbligato lo stesso processo in corso, evidenzia chiaramente la mancanza (e non la scarsità) di uno spazio comune. "Non possiamo aspettarci, in tempi ragionevoli – parole della sindaca – di poter utilizzare edifici esistenti che richiedono interventi". 5.500 metri quadrati di cemento restano tali anche se truccati da esperti del giardinaggio. Teniamone conto tutti, ma soprattutto quanti sembrano concentrati solo sulla riduzione del danno, considerando oramai non removibile quanto posato sul terreno".