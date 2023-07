Ex Mediterraneo: giornata di incontri con i cittadini alla Taliercio

Oggi dalle 10 alle 19 nella sede della scuola media Taliercio di via Marco Polo a Marina di Carrara è in programma il terzo incontro del processo partecipativo dedicato all’area dell’ex Mediterraneo. Un’intera giornata aperta a tutti i cittadini che si propone di costruire un nuovo scenario condiviso sul futuro dell’area da oltre 4mila metri quadri. La giornata di ascolto si baserà sul metodo ‘European awareness scenario workshop’, una metodologia adottata dall’Unione Europea per la creazione di scenari condivisi.

"L’incontro avrà inizio alle 10 e prevediamo che terminerà verso le 19. Per la buona riuscita del laboratorio è molto importante che chi partecipa si impegni ad essere presente per l’intera giornata – spiegano gli organizzatori -. Sarà un’occasione preziosa per creare un dialogo aperto e partecipativo, con l’obiettivo di sviluppare un piano che rispecchi le reali esigenze e i desideri della comunità. Sarà nostro obiettivo promuovere un ambiente inclusivo e collaborativo, in cui tutti i partecipanti saranno invitati a contribuire attivamente".

"Il processo partecipativo sta entrando nella sua parte centrale – sottolinea l’assessore alla Partecipazione Lara Benfatto -. È partendo da questa base che le facilitatrici delle società incaricate lavoreranno, con metodo scientifico e il coinvolgimento di tutti, per agevolare poi la stesura di proposte più concrete per la città. Per l’amministrazione tutto ciò rappresenta una grande risorsa che da un lato la agevola nei processi decisionali e dall’altro le permette di rapportarsi con cittadini più informati, più consapevoli e più coinvolti".