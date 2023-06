Ex CTT di Massa, rapporti tra azienda e sindacati tra alti e bassi

di Andrea Luparia

In Autolinee Toscane i rapporti tra azienda e sindacati continuano tra alti e bassi, come in tante altre aziende. Ad esempio in questo momento è tornato alla ribalta un vecchio “tormentone“: la mancanza dell’aria condizionata nei bus. Può sembrare una banalità ma i mezzi moderni hanno i finestrini chiusi... E se l’autista sviene per il caldo? Uno dei settori dove il clima, forse non a caso, è più tranquillo è il settore manutenzione e rifornimento. Parliamo dell’ambito (ai tempi il deposito CTT di via Catagnina) dove nel 2018 le forze dell’ordine fecero irruzione. Ora è cambiato tutto. Per la manutenzione c’è una società che fa capo ad una struttura gestita da un ex big della Ctt. Il rifornimento di gasolio è invece in mano alla stessa cooperativa di allora che licenziò a suo tempo il dipendente preso con le “mani nel sacco“. E i lavoratori coinvolti nell’inchiesta? A quanto pare solo uno è rimasto in azienda (l’ex Ctt ora AT) dopo aver vinto la causa davanti al giudice del lavoro: il suo ruolo nell’inchiesta era comunque nullo. Gli altri o sono stati allontanati o sono andati via (dall’ex Ctt o dalla cooperativa). Lavorano altrove. Ma torniamo al 2018. Al tempo le telecamere avevano immortalato furti di carburante e altro materiale da parte di alcuni operai: litri e litri di gasolio destinati ai bus finiti in taniche per essere usati da alcuni operai.

Sparivano nel nulla anche tanti pezzi di ricambi dei bus che invece venivano fatti circolare con materiale vetusto: la conseguenza erano incendi e guasti. Per cinque dipendenti Ctt il Pm Roberta Moramarco chiese la custodia cautelare con l’accusa di furto e peculato ma il Gip dispose il solo obbligo di firma. Indagata a piede libero, a vario titolo, un’altra decina di dipendenti sottoposti a perquisizione sia all’interno della ditta che a casa. A fare scattare l’inchiesta era stata la denuncia presentata dalla Ctt, allarmata per il verificarsi di episodi poco chiari nell’officina. Compreso uno sversamento di gasolio, fatto ad arte per mascherare i precedenti ammanchi. La polizia stradale si era comunque già attivata per fare chiarezza sui guasti nei bus piazzando alcune telecamere, le cui immagini avevano immortalato l’andazzo disinvolto. Ma questo è il passato. Ora è più o meno tutto in mani private.