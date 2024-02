Ex Cat, la rinascita. Sparisce la rotatoria ma si salva il museo della Resistenza

E’ quasi tutto pronto per la partenza dei cantieri all’area ex Cat di Massa dove sorgerà la nuova casa delle arti con le facciate in mattoncini rossi a vista battezzata ‘Marte’. Il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta, ora passerà dagli uffici per le pratiche che porteranno poi alla gara d’appalto e all’inizio dei lavori. Ma c’è una novità che spunta dalle carte: l’addio alla tanto contestata rotatoria che avrebbe dovuto sorgere al raccordo fra l’area di parcheggio e via Bassa Tambura, con il relativo prolungamento di via Giampaoli. Le due vecchie previsioni, già inserite a suo tempo nel Piuss e riprese nel progetto finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza con 4,4 milioni di euro spariranno una volta per tutte. E’ vero, servirà prima una variante da approvare in consiglio comunale ma la strada è tracciata, o meglio stralciata.

La giunta doveva approvare nel progetto definitivo ed esecutivo anche le modifiche richieste dalla Soprintendenza: da un lato lo spostamento lato Carrara dell’immobile sede della casa delle arti, così da creare due file di alberature e liberare lo sguardo da e verso l’arco del Pomario, dall’altro la creazione di un tetto ‘verde’ su Marte e il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sopra i pergolati in legno che copriranno i nuovi parcheggi. Fra le modifiche emerse dalla Conferenza dei servizi, anche l’eliminazione della rotatoria con via Bassa Tambura e il prolungamento di via Giampaoli. Un aspetto su cui si era già espressa a favore la stessa amministrazione durante la seduta di approvazione del progetto ma per arrivare al dunque bisognerà riportare la pratica in consiglio come ‘variante’. Nel frattempo per rispettare i tempi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, invece, bisogna andare avanti: quindi si va subito alle gare d’appalto e all’apertura dei cantieri, rimandando l’approvazione finale, completa di tutti gli elaborati al completamento della variante.

"Siamo pronti a partire con i lavori e intanto predisporremo i documenti necessari alla variante che andrà a eliminare la rotatoria – spiega il sindaco Francesco Persiani –. Questa scelta ci apre la possibilità anche di ulteriori migliorie che stiamo valutando e di cui vogliamo parlare con i diretti interessati. Potremmo infatti mantenere l’immobile già esistente adibito a Museo della Resistenza che comunque si trova in buone condizioni, soprattutto all’interno. Basterà un intervento di restyling e sistemazione ma non serve demolirlo. Questo potrebbe portare a perdere qualche posto auto ma la soluzione potrebbe garantire la creazione di un luogo di incontro per giovani e famiglie che trova, in poco spazio, casa delle arti, museo della Resistenza e il rinnovato giardino del Pomario".

Francesco Scolaro