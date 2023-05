"Evitiamo il rischio delle multinazionali"

di Daniele Rosi

Tutelare il lavoro in cava, ma soprattutto la dignità delle persone. Il messaggio, forte e chiaro, è stato lanciato dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, giunto ieri alle cave per l’assemblea regionale della Feneal Uil Toscana insieme a tanti altri lavoratori. Una lunga giornata in mezzo al marmo apuano per il segretario Uil, in visita sulle Apuane già dal mattino per un confronto con i cavatori insieme al segretario generale Feneal Uil Vito Panzarella e al segretario toscano Uil Paolo Fantappiè.

Prima dell’assemblea, organizzata nel primo pomeriggio nel piazzale del deposito marmi ‘Successori Adolfo Corsi’ a Colonnata, una delegazione del sindacato, insieme ai segretari, ha svolto una lunga visita in alcune delle cave di Carrara, in cui si è aperto un confronto con i lavoratori. Lo scopo era osservare in prima persona i luoghi stessi di lavoro, capendo e parlando con i protagonisti del territorio montano. "Abbiamo parlato molto con i lavoratori e con i presidenti delle cooperative – ha spiegato Bombardieri poco prima di salire sul palco dell’assemblea – e abbiamo cercato di capire quali siano alcuni dei problemi specifici, e cosa possiamo noi proporre per far funzionare meglio le cose. Questa realtà ha una storia da rispettare, se pensiamo solo a quanto del marmo estratto e lavorato qui va a finire nelle piazze o nei musei. Forse tutto questo non è valorizzato abbastanza".

Tra le varie riflessioni fatte durante il confronto con i cavatori e le cooperative, anche la necessità di considerare l’ambiente cava come un patrimonio nazionale, e tutelarlo così da quelle che potrebbero essere le invasioni dall’estero. "Il rischio è che anche qui sulle Apuane possano arrivare in breve tempo le grandi multinazionali – ha sottolineato Bombardieri – che porterebbero però altri princìpi e criteri di sfruttamento. Su questo abbiamo ragionato insieme per capire come si potrebbe fare per salvaguardare questa realtà. Ci sono delle ipotesi di lavoro che sono state approfondite durante il confronto, e vedremo nei prossimi giorni come metterle in pratica".

Il segretario Bombardieri, in mattinata si è incontrato al ’Village’ di The Italian Sea Group con i giovani sui temi dei contratti di lavoro e sul difficile mercato. Si è poi spostato sul palco, rigorosamente in marmo, a parlare davanti ai tanti lavoratori e iscritti al sindacato presenti a Colonnata per l’assemblea regionale ‘Diamo voce al paese reale’. Tanti i temi toccati, con anche alcune domande poste da alcuni cavatori direttamente sul palco, con argomenti che hanno riguardato soprattutto le pensioni, le tasse e il cuneo fiscale, passando per la lotta al precariato e al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, ovviamente comprendendo anche le cave apuane.