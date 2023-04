"Eventi saltati? Ditelo agli ex alleati"

"L’onda lunga dei disagi derivanti dalla mozione di sfiducia al sindaco Francesco Persiani continua a farsi sentire in città". Lo dice l’ex assessore Paolo Balloni. "Esprimo il personale rammarico per la notizia comparsa su La Nazione del 06 aprile, nel quale Marianna Bongiorni della associazione Le Maripose,fa sapere di non avere ricevuto il patrocinio ed il gratuito utilizzo del palazzetto dello sport utili ad un evento previsto per il 20 maggio prossimo".

"Come assessore allo Sport – prosegue – avevo previsto ed avvertito le varie forze politiche dei disagi ai quali sarebbe andata incontro la città a seguito della scellerata decisione di approvare la mozione di sfiducia presentata dalla minoranza, rimanendo putroppo inascoltato. Ricordo di aver incontrato Marianna Bongiorni in data 20 dicembre 2022 e di aver manifestato da subito la volontà della amministrazione Persiani di concedere l’utilizzo del palazzetto dello Sport a titolo gratuito data la rilevanza regionale dell’evento sportivo proposto, ed a seguito della richiesta protocollata dalla associazione, il palazzetto è ad oggi prenotato per l’associazione Le Maripose".

"La storia successiva – prosegue – è nota e quindi la prematura interruzione della esperienza amministrativa non ha consentito la definizione del percorso burocratico, che comunque era previsto dopo oltre due mesi nei quali si sarebbe certamente perfezionato. In conclusione ricordo anche quest’anno il Comune di Massa su disposizione della amministrazione Persiani ha assegnato oltre 14000 ore di sport all’interno delle palestre scolastiche in orario pomeridiano e nel palazzetto dello Sport a decine di realtà sportive cittadine, auspicando così come già accaduto in altri casi, che coloro che oggi hanno la titolarità della gestione della vicenda, possano procedere sul percorso tracciato dalla amministrazione Persiani".