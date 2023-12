Eventi tra Massa e Marina. Aspettando Babbo Natale: letterine, musica e libri

Massa, 23 dicembre 2023 – Un mare di eventi natalizi per tutti i gusti, organizzati sia a Massa che a Marina dal Comune con il supporto dei Ccn “Massa da vivere“ e “Marina di Massa a spasso per la costa“.

Iniziamo dal centro storico, oggi alle 16 il laboratorio “Il mio albero è speciale“ a cura de I Formaggini Guasti in piazza Aranci al Bosco incantato, alle 16.30 lo spettacolo “La banda degli elfi“ a cura di Circotà e alla stessa ora il laboratorio “Aspettando il Natale“ libri e creatività a cura di Piera De Angeli in piazza Bertagnini alla Casetta di Pan di Zenzero.

Alle 18 il concerto “Musica, calore, atmosfera“ a cura dell’associazione musicale La Croma a Bergiola Maggiore. Poi, domani, alle 16 lo spettacolo “Un Natale quasi perfetto“ a cura di Terzo Studio in piazza Aranci al Bosco incantato.

Martedì l’evento “Natale insieme a Elsa e Anna“ a cura di Prezzemolina, sempre in piazza Aranci e alle 17.30 “Natale in gospel - The smiling faces choir“ a cura del Circolo musicale Do.Re.Mi in piazza Aranci.

Ci spostiamo a Marina di Massa, dove oggi dalle 15.30 è previsto l’evento “Elfetta Valentina“ che si svolgerà in via Zini. Poi dalla stessa ora l’evento “Jax Fox ed Elisa“ nel centro di Marina e ancora dalle 15.30 lo spettacolo “Large Street Band“. Domani pomeriggio alle 16 prenderà il via il laboratorio “Elfetta Valentina e Babbo Natale“ sempre in via Zini e dalle 17 spazio allo show de “I mangiafuoco“.

Senza dimenticare che in centro storico a Massa proseguono le attività nei “Luoghi del Natale“. La Casa di Babbo Natale e l’Ufficio Postale, con tanti timbri, letterine e caramelle, sono aperti il pomeriggio fino a domani. Mamma Natale nel salotto in via Porta Fabbrica regala sorrisi e dolciumi a tutti i bambini anche oggi e domani.

Il Bosco dei Folletti in via Cavour è aperto fino a domani: un percorso fantastico alla scoperta del magico mondo della natura incantata. Tutti i giorni sono previste iniziative fino al 7 gennaio. Passeggiando per Massa in piazza Bertagnini troverete La Casa di Pan di Zenzero, una dolce casetta che fa da cornice agli eventi natalizi. Poi a gennaio all’interno di La Cucina della Befana, la vecchietta aspetterà i bambini nella sua ’sede’ in via Cavour. I commercianti dell’associazione Massa da Vivere hanno realizzato, offerto e curato i “Luoghi del Natale“ con il sostegno di aziende e associazioni: Confcommercio Lucca Massa Carrara, Confimpresa, Agraria Cantarelli, Hotel La Bussola, Imel, Efa, Centro Apuano Revisioni, Il Vetraio, L’aroma del Caffè, Faber, Associazione Aiuto alla Vita, Ottikontatt piazza Aranci e Nuova Massa Legnami.