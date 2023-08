"Eventi di qualità a Carrara: servono per rinsaldare il patto tra negozi e consumatori"

La mancanza di eventi e animazione nelle strade frena i saldi estivi. "La metà dei negozi della provincia ha registrato lo stesso livello delle vendite rispetto al medesimo periodo del 2022. Ma in tanti hanno avuto invece un decremento". Questo il commento di Adriano Rapaioli di Confesercenti, dopo un primo bilancio sui saldi, che secondo l’associazione "rileva una falsa partenza". L’analisi di Confesercenti è frutto di un questionario che prende in considerazione i primi trenta giorni dei saldi, e quindi per l’associazione è ancora un bilancio parziale, ma emergono comunque sensazioni interessanti. "Il 50 per cento dei negozi della provincia ha registrato le stesse vendite rispetto allo stesso periodo del 2022 – prosegue –, mentre il 40 per cento ha registrato un decremento. Lo scontrino medio si attesta attorno ai 60 euro. La maggioranza delle imprese intervistate ha inoltre applicato uno sconto che oscilla dal 20 al 50 per cento sul prezzo di partenza. In testa alle vendite senza dubbio ci sono l’abbigliamento, i capi estivi per il mare, le t-shirt e i costumi".

Ma c’è anche chi per scelta commerciale non propone saldi sulla merce, come per esempio la pelletteria di Paolo Pratali di via Loris Giorgi a Carrara. "Per scelta non abbiamo mai fatto i saldi. I nostri prodotti sonno durevoli e non guardano alla moda. Una valigia o una cintura sono sempre gli stessi, non passano di moda". Per Alessandra Caffaz del negozio di abbigliamento White di piazza Alberica "stanno andando benino, non ci lamentiamo". Confesercenti, alla domanda "per aumentare le vendite quali sono secondo voi le scelte da fare?", le risposte sono state in gran parte, prosegue Rapaioli "maggiore presenza sui social media e bisogno di organizzare eventi e animazione di strada opportunamente promossi nelle città e nei centri urbani". "È ancora difficile fare un bilancio – aggiunge –. Dobbiamo fare i conti con una capacità di spesa inferiore rispetto al passato, che porta molti clienti e consumatori a fare acquisti in linea con le reali necessità. C’è bisogno di rinsaldare il patto che lega da sempre il negozio al consumatore".

Alessandra Poggi