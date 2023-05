Evaso in fuga su una moto rubata Preso dai carabinieri in agriturismo

Il permesso premio se l’è bruciato alla prima occasione: appena fuori dal carcere ha organizzato la sua fuga su una moto rubata. Ma la libertà del 54enne tedesco è durata appena qualche centinaio di chilometri: i carabinieri del nucleo investigativo di Massa lo hanno rintracciato e bloccato in un agriturismo di Desenzano del Garda dove è finita la sua fuga rocambolesca. Non è riuscito ad arrivare in Baviera, la sua terra d’origine, il tedesco evaso mentre fruiva del permesso premio dal carcere di Massa dove era detenuto per condanne definitive legate a reati contro il patrimonio. Appeba fuori dalla casa di detenzione l’uomo si era messo in contatto con una persona di Carrara che aveva posto in vendita la sua moto sui siti online specializzati: una Harley Davidson modello Electra Glide del valore di oltre 23 mila euro. Era arrivato in taxi fino a casa del proprietario della moto, a lui aveva ovviamente omesso di presentarsi come un detenuto e, approfittando della fiducia dell’uomo aveva chiesto e ottenuto di poter provare il mezzo per verificarne l’efficienza prima di concludere l’acquisto. Salito sulla potente moto aveva invece imboccato l’autostrada intenzionato, quasi certamente, a raggiungere la Germania. Il venditore ha atteso invano il ritorno del falso compratore e, quando il dubbio che non l’avrebbe rivisto è diventato certezza ha chiamato i carabinieri della stazione di Avenza e presentato denuncia.

Si sono subito mossi i militari del Nucleo Investigativo di Massa, coordinati dalla locale Procura, e lanciati sulle tracce dell’evaso. Dopo aver ricostruito il tragitto fatto dal fuggitivo in varie località di villeggiatura del nord Italia, lo hanno individuato nella camera di un agriturismo vicino a Desenzano del Garda. Avuta certezza della presenza del ricercato in quella struttura ricettiva, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz concluso con l’arresto del fuggitivo, che non ha opposto resistenza ed è stato di nuovo rinchiuso in una cella del carcere di Brescia. Dovrà rispondere di truffa ed evasione, oltre a dover scontare una condanna per cumulo di pene per un totale di tre anni di reclusione inflitta dal Tribunale di Terni per reati commessi in passato: furti, truffe e altri delitti contro il patrimonio. Nel corso dell’operazione è stata recuperata anche la moto rubata che il tedesco aveva custodito in un locale dell’agriturismo. La Harley Davidson è quindi stata restituita al legittimo proprietario che certo non si aspettava un epilogo così rapido e soprattutto positivo. I carabinieri sono intervenuti prima che l’evaso espatriasse: sembra che fosse sua intenzione raggiungere la Baviera, sua terra d’origine.