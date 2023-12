Evam risponde ai grossisti: "Ma che c’entriamo noi?"

"Evam con la variante Sogegross non c’entra nulla e chi pensa di “tirarla per la giacchetta” offende un simbolo di tutti i massesi e non solo". E’ diretta la risposta dell’azienda del’acqua Fonteviva in merito all’annuciato blocco dei ritiri delle bottiglie da parte dei distributori. Un blocco deciso dai grossisti locali per ’ritorsione’ nei confronti del Comune che ha approvato la variante che cosentirà a Sogegross di installarsi nella zona industriale massese. Evam spa torna sulla questione con un comunicato dopo le repliche dei distributori all’ingrosso di bevande al precedente comunicato dell’azienda, nel quale si stigmatizzava il previsto blocco dei ritiri di acqua Fonteviva da parte dei distributori stessi per "mere questioni politiche con conseguente danno all’azienda, ai lavoratori e alla cittadinanza tutta". Evam desidera precisare che "non corrisponde a verità l’affermazione di un “Consiglio di amministrazione di nomina politica” in quanto l’attuale CdA, composto esclusivamente da tecnici senza alcuna appartenenza politica, è stato nominato dal commissario straordinario Maria Rosa Trio il 15 marzo scorso. Tutta la comunità umana e professionale che ruota a vario titolo attorno ad Evam si sente messa di mezzo in questioni che non la competono. Cedere alla logica degli attacchi trasversali significa voler mettere in difficoltà tutta la città. Se le azioni intraprese dal Comune registrano la contrarietà dei grossisti, le norme gli consentono di esprimere in vario modo le proprie perplessità e rimostranze. Evam con la variante in questione non c’entra nulla e chi pensa di “tirarla per la giacchetta” offende un simbolo di tutti i massesi e non solo".

"Si approfitta dell’occasione – continua Evam – per comunicare che l’azienda sta ricevendo numerosissime richieste da parte di operatori commerciali e semplici cittadini, preoccupati dalla possibile futura difficoltà di reperire l’acqua Fonteviva sul mercato, come minacciato dai distributori, e si sta attivando per un sereno e costruttivo confronto per la soluzione di questa inspiegabile presa di posizione. L’acqua Fonteviva, l’acqua dei massesi, è un prodotto di assoluta qualità, simbolo della città tutta e rappresenta un’eccellenza che deve essere salvaguardata da ognuno di noi e non deve essere in nessun modo essere mezzo di pressione politica; i proprietari dell’azienda, cioè i cittadini massesi, desiderano avere ogni giorno sulle proprie tavole la bottiglia di Fonteviva, che con la nuova linea “Premium” è sempre piu ricercata anche dai ristoranti e da tutti i locali del territorio".