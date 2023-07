Evam regina delle acque Super marchio toscano per conquistare i mercati

E’ partito il progetto del marchio unico sotto la cui egida tutte le acque di altissima qualità imbottigliate in Toscana potranno aggredire e conquistare i mercati europei. Una proposta partita da Massa, dal presidente di Evam Massimo Gelati, che ha fatto subito breccia nel settore e in particolare nel cuore di Confindustria Toscana che ha deciso di sostenere e alimentare l’iniziativa. D’altronde i numeri sembrano dare ragione alla possibilità di aumentare fatturati e di conseguenza occupazione territoriale, prendendo spunto dal mercato di riferimento, ossia quello nazionale: l’Italia è il primo Paese in Europa per consumo di acqua in bottiglia.

Ne beviamo in media tra i 200 e i 220 litri ogni anno: un consumo elevato, sostenuto da un mercato di notevoli dimensioni. In Italia sono 82 le aziende e 130 gli stabilimenti di produzione di acque minerali. Sul mercato esistono ben 255 marchi diversi in supermercati, bar e ristoranti, che generano un giro d’affari di oltre 2,7 miliardi di euro. In questo scacchiere la riviera apuana e la Versilia giocano un ruolo di primo piano in questo mercato, con sorgenti di altissima qualità: basti citare San Carlo, Fonteviva, Azzurrina, Amorosa. Partendo da questo scenario, Gelati, ha lanciato l’idea di un progetto che prevede la creazione di un brand collettivo, con la volontà di superare anni di campanilismi ed unire le forze per lo sbarco sui mercati internazionali. Il nome del marchio ‘ombrello’ per ora è assolutamente top secret e sarà presentato nelle prossime settimane ma identificherà, spiega, "la provenienza del prodotto, dalla terra del buon cibo, del buon vivo, dell’arte e dell’acqua minerale di qualità".

Confindustria Toscana, come detto, ha aderito subito alla sfida lanciata da Evam, e si è fatta capofila e coordinatrice del progetto. Pertanto nei giorni scorsi ha organizzato la riunione di avvio del progetto, con un incontro al quale hanno partecipato, alla presenza del presidente Maurizio Bigazzi, tutte le principali aziende toscane del settore acque, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. Attività come la partecipazione a fiere internazionali, la comunicazione, il marketing territoriale, l’accoglienza dei buyer esteri, possono essere messe a fattor comune, a maggior ragione per un territorio come la Toscana, nota nel mondo con un’identità unitaria. "il mercato delle aziende alimentari non è più ormai la regione, né l’Italia: è il mondo".

"Sulla base di mie precedenti esperienze - ha dichiarato Gelati - ritengo che un brand collettivo, da affiancare all’etichetta, sia un modo semplice ed efficace per operare con una massa critica adeguata sul mercato internazionale, abbattendo, pur nel rispetto delle rispettive peculiarità, i costi fissi che un’operazione di tale portata comporta. A tal proposito ringrazio il presidente Bigazzi per il sostegno all’iniziativa e tutte le aziende che hanno accolto positivamente la proposta".