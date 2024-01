Evam e Fiv rinnovano la partnership

Acqua Fonteviva rinnova l’accordo di partnership con la Federazione Italiana Vela. L’accordo è stato siglato nella sede di Genova alla presenza del presidente Fiv Francesco Ettorre e del presidente di Evam Massimo Gelati (nella foto). Gli atleti italiani berranno dunque ancora la Fonteviva per mantenersi idratati e in forma sia in allenamento che in gara. Evam ha voluto abbinare ancora una volta il suo nome a questo sport "perché la vela – afferma il presidente Gelati – è uno sport sano, pulito, strettamente legato alla natura e all’acqua ed è molto seguito sul nostro territorio che, dalle Liguria alle coste toscane, vanta migliaia di appassionati". Come illustrato durante l’incontro dal presidente Ettorre, il 2024 sarà molto importante per l’Italia della vela: oltre alle numerose gare da sempre in programma, con oltre 40 eventi nella sola Toscana, il nostro Paese ospiterà infatti alcuni eventi di notevole importanza come il Campionato Mondiale giovanile (Lago di Garda, 13/20 luglio) e i Campionati Europei Optimist che si svolgeranno proprio nelle acque apuane di Marina di Carrara, dal 29 giugno al 6 luglio.