Evam, acqua da... corsa A braccetto con lo sport

Evam, con l’acqua minerale Fonteviva, anche quest’anno sarà main sponsor di Atletica Alta Toscana. Nel corso di un incontro presso gli uffici di presidenza di Evam, a Prati della Ciocca, è stata riconfermata la partnership tra le due eccellenze del territorio, con un accordo siglato dal presidente di Evam Massimo Gelati e dal vice presidente della socetà di atletica Gianni Bellè, accompagnato dal tecnico Roberto Vitaloni, vero e proprio scopritore di talenti, e dalla runner Maria Vittoria Botti. "Nella mia prospettiva, la missione delle aziende è principalmente di generare ricadute positive su territorio – ha dichiarato Gelati – e per questo ho accolto con piacere l’invito di Bellè a sostenere le iniziative sportive di Atletica Alta Toscana per la prossima stagione, data la qualità e l’estensione dell’offerta sportiva".

La ’mission’ di Atletica Alta Toscana, squadra di atletica fucina di tanti giovani talenti (come non ricordare Samuele Ceccarelli), fortemente radicata in provincia di Massa Carrara, è di estendere la territorialità dell’associazione alle province limitrofe attraverso la collaborazione o la fusione con realtà esistenti e meritevoli favorire la partecipazione dei giovani alle iniziative di avviamento alla pratica dell’atletica leggera. "Sono grato a Evam e al presidente Gelati per il supporto che anche quest’anno fornirà alle nostre iniziative – ha aggiunto Bellè – a riprova della qualità dell’offerta sportiva a 360 gradi che la nostra società è in grado di proporre". La partership consentirà di implementare importanti sinergie commerciali e di immagine per le singole realtà, consentendo di far conoscere la qualità di Fonteviva su tutto il territorio nazionale, data la grande visibilità dei corsi e delle manifestazioni organizzate da Atletica Alta Toscana.

La storia di Evam inizia nel 1973 quando il Comune di Massa, per la valorizzazione e commercializzazione delle proprie acque minerali costituisce Evam SpA, acronimo di Ente valorizzazione acque minerali. La sede operativa è stabilita a Canevara, ai piedi delle Apuane di Massa e nel 1980 viene ultimata la costruzione dell’attuale stabilimento. Due anni dopo, nel 1982 giunge anche l’autorizzazione ministeriale e inizia l’attività di estrazione e imbottigliamento dalle sorgenti. Due sono i prestigiosi marchi che Evam immette sul mercato: Fonteviva e Amorosa.