Estrazione in Cava Crespina Niet del parco delle Apuane

La Cava Crespina, compresa nel bacino marmifero del Monte Sagro-Borla-Morlungo, in Comune di Fivizzano, non attiva da anni, sito di importanza unica, dove la natura offre la possibilità, ad escursionisti ed amanti della montagna di ammirare un endemismo faunistico molto particolare: il tritone apuano, presente con una colonia d’esemplari nel laghetto che si è formato da acque sorgive all’interno di una bancata di marmo, nella cava stessa. Un anfibio molto raro, a testimonianza della straordinaria biodiversità presente in Lunigiana ed in questo caso sulle nostre Alpi Apuane, in territorio del Comune di Fivizzano. La cava in questione, non è attiva da anni e la Società concessionaria intenderebbe nuovamente proseguire nelle opere di coltivazione della cava ed a suo tempo ha presentato agli enti di competenza,la richiesta per poter procedere in tal senso.

Il primo marzo scorso, tre giorni fa, il Parco delle Apuane ha scritto ufficialmente alla società richiedente, la Twm e per conoscenza al Comune, alla Regione, alla Soprintendenza archeologica belle arti di Lucca e Massa-Carrara, all’Arpat, all’Asl, all’Autorità di Vacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale, all’Unione dei Comuni della Lunigiana ed alla Provincia. Nell’ampio documento tuttavia, viene fatto presente che, nell’ambito della partecipazione alle conferenze dei servizi dei portatori di interessi sono pervenute le osservazioni anche di: Legambiente, pubblicate sul sito web del Parco; osservazioni del GrIG presidio apuane; osservazioni del Cai e da ’Apuane Libere’. Nella riunione, il rappresentante del Comune ha espresso un parere favorevole, precisando che l’area in oggetto ricade all’interno di un’area estrattiva in base e per effetto della delibera del consiglio comunale 47 e poi 89 del 23 di approvazione del Pabe. L’attività estrattiva dei materiali ornamentali del Comune si è andata configurando di preminente interesse per la realtà socioeconomica del Comune, che occupa una parte importante della popolazione, risultando una delle principali attività industriali. Ma non sono dello stesso tenore i pareri del rappresentante della Regione e dell’Asl :"Ad oggi non è possibile esprimere parere favorevole a coltivazioni a cielo aperto nella zona nord est della cava ubicata al di sotto di un fronte già soggetto in passato ad inibizione ed interventi di bonifica non completati".

Anche il rappresentante Arpat del dipartimento provinciale illustra problematiche che possono sintetizzarsi "nella carenza d’informazioni in materia di gestione e trattamento delle acque meteoriche dilavanti della cava, di tutela ambientale dell’area impianti, di alloggiamento del frantumatore, aspetti di acustica ambientale".

Il rappresentante della Soprintendenza rileva differenze di quote altimetriche nelle carte presentate relative alle aree di coltivazione. Comunque, il Parco delle Apuane, comunica altresì nello stesso documento che "entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Si chiede che tali osservazioni siano trasmesse al Parco ed a tutte le altre amministrazioni interessate.

Roberto Oligeri