Estrazione, emergenze e ferite all’ambiente. Il grido di Arci: "No alla devastazione delle Apuane"

Un dibattito sull’estrazione sulle Apuane e le conseguenze per ambiente e collettività. Si è parlato soprattutto di questi temi all’Autorità portuale, in un incontro organizzato dai comitati di Massa-Carrara e Lucca Versilia dell’Arci, dal titolo ‘Risorse naturali delle Apuane, un prestito dalle generazioni future, tra estrattivismo, emergenze e necessarie alternative’. Incontro molto partecipato e con tanti ospiti, a cominciare dalla presidente provinciale Arci Adriana Riccardi, seguito da interventi di Ildo Fusani, Fausto Ferruzza, Mauro Chessa, Marco Parodi, Giuseppe Sansoni e Raffaella Bolini. Tra loro membri di Legambiente, del Cai e ricercatori; ognuno con una sua chiave di lettura sul rapporto tra escavazione e Apuane. "Durante il dibattito è stata espressa unanime condanna – ha spiegato Ildo Fusani, vicepresidente del circolo Arci ‘Chico e Marielle’- sia negli interventi che nelle relazioni, riguardo l’estrattivismo che distrugge la nostra catena montuosa e le risorse al suo interno, marmo e acqua.

Tutto ciò contribuisce a marginalizzare l’intero comprensorio, con un impatto anche di carattere sociale, oltre che ambientale, che tutti abbiamo confermato e condiviso". Durante il convegno, in cui per oltre un’ora si sono alternati anche diversi interventi del pubblico, è stata inoltre espressa una ferma condanna delle politiche regionali e delle amministrazioni locali. "Sono realtà appiattite sugli interessi dell’industria lapidea – prosegue Fusani – e per questo si ritiene necessario di perseguire obiettivi comuni che integrino il no alla devastazione, che già oggi unisce un movimento molto grande. La politica e le istituzioni saranno richiamate ad essere coerenti con i loro doveri e obblighi in materia di tutela ambientale, che secondo noi sulle Apuane vengono disattese. Un parco con le cave non è accettabile – conclude il vicepresidente – come non riteniamo possibile che nei prossimi vent’anni si possa scavare più di quanto fatto fino ad oggi. In più non è accettabile che si resti un distretto minerario, dove la filiera è ormai soltanto un alibi, o se preferiamo, un paravento".

D.R.