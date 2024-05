Estate White Carrara. Il centro si tinge di bianco con il meglio del marmo e del design

Dal 14 giugno al 29 settembre nel centro città va in scena la White Carrara, che per questa ottava edizione intitolata ‘Design is back’ porta la firma del designer Domenico Raimondi. White Carrara è prodotta dal Comune in collaborazione con Imm e la Camera di commercio, con il patrocinio di Regione Toscana e il contributo della Fondazione Marmo. Carrara diventerà una galleria en plein air, incubatrice di idee, progetti, proposte e luogo privilegiato di confronto tra designer, architetti e artisti, artigiani e aziende, addetti ai lavori e appassionati. La mostra ‘Design is back’ si svilupperà attorno a due nuclei: da un lato il ‘ritorno a casa’ di alcuni progetti dei laboratori della città, dall’altro le nuove proposte di designer contemporanei, per facilitare l’incontro tra le generazioni e la trasmissione del know-how. Un progetto che ha portato rinomati marchi del design italiano, come Alessi, Antonio Lupi, Bosa e Martinelli Luce, a stringere nuove collaborazioni con le aziende del territorio, su invito del direttore Raimondi. In previsione della White Carrara l’Accademia ha coinvolto i propri studenti nel recupero della memoria del design a Carrara, che in un passato recente ha visto Santini, Munari, Coppola e Mangiarotti in veste di docenti. Il ciclo di incontri dal titolo ‘Design: tra natura e bellezza, il fascino del marmo’ rivolto agli studenti del corso di design e scultura ha avviato un percorso creativo che si è concluso con la realizzazione di 8 progetti. Sono previste visite guidate ai laboratori artistici e nelle aziende del lapideo in collaborazione con Carrara Studi Aperti, escursioni alle cave, attività per i più piccoli, appuntamenti musicali e iniziative enogastronomiche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e i produttori locali. ‘Design is back’ sarà l’occasione per rendere omaggio a pezzi fondamentali della storia del design come il cavatappi ‘Anna G.’, il tavolo Tree Table + Rabbit Chair, il pouf Soul, tra gli altri, ma anche per presentare nuove produzioni in marmo fuori scala, come il bollitore della collezione ‘Plissè’ di Michele De Lucchi, il panda Bernardo di Elena Salmistraro, ed eccellenze del territorio come i lavabi Introverso e Pixel di Paolo Ulian. "Crediamo nella cultura del progetto come pratica collettiva, in cui idee, abilità e realtà diverse si incontrano e si mescolano – spiega Raimondi –, mettendo a disposizione strumenti di cui ogni progetto ha bisogno".

Nell’ottica di una rigenerazione urbana anche articoli di più piccole dimensioni, che saranno esposti nelle vetrine dei negozi ma anche in fondi sfitti. Tra questi le lampade di Martinelli Luce, la collezione Up&Up di Upgroup e La Casa di Pietra di Gumdesign. White Carrara avrà anche un circuito off, grazie alla partecipazione degli artisti, dei laboratori e delle gallerie che animeranno il centro con esposizioni ed eventi collaterali. White Carrara sarà anche l’occasione per promuovere le eccellenze e confermare Carrara Città Creativa Unesco, attraverso un’iniziativa che punta a raccontare il paesaggio del marmo, la storia di una comunità e l’identità dei luoghi. White Carrara si svolge in contemporanea alla mostra ‘Romana marmora. Storie di imperatori, dei e cavatori’, allestita al Carmi e al Mudac con le personali di Paolo Cavinato e Gabriele Landi.