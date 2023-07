Estate tranquilla Stop alcol alla movida

La sindaca Serena Arrighi mette un freno alla mala movida e fa chiudere i locali alle 2 di notte. Non solo: dice "stop alla vendita da asporto di bevande alcoliche e in contenitori di vetro". Due distinte ordinanze che saranno in vigore da oggi e fino al 31 agosto. Questa la risposta dell’amministrazione ai fenomeni di disagio giovanile, che soprattutto nel fine settimana coinvolgono il centro di Marina con episodi legati all’eccessivo consumo di alcol, con l’inevitabile conseguenza di urla e schiamazzi. "Si tratta di ordinanze che abbiamo concertato con la prefettura e con tutte le autorità di pubblica sicurezza con le quali dialogo è continuo – spiega l’assessore alla Sicurezza Elena Guadagni -. Dopo le numerose segnalazioni di cittadini ed esercenti, abbiamo deciso queste misure per garantire sicurezza e rispetto".

La seconda ordinanza invece dispone che per lo stesso periodo le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande saranno libere di determinare il proprio orario di apertura e chiusura dalle 5 alle 2 del giorno successiv. Dalle 7 a mezzanotte nel caso gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita.