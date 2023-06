Estate, Notte arcobaleno La città diventa palestra Una giornata con gli atleti

Domani la città si trasforma in una palestra a cielo aperto con protagonisti gli sportivi di associazioni e varie scuole. È tutto pronto per la settima edizione della ‘Notte Arcobaleno’ della Pro loco Carrara, di scena dalle 11 alle 2 di notte in piazza Gramsci, piazza Alberica e corso Rosselli. Il programma prevede dalle 11 alle 19 in piazza Gramsci esibizioni di tiro con l’arco, sport equestri, football americano, atletica leggera, cinofilia e arti marziali. Piazza Alberica dalle 15 alle 21 ospita invece gli atleti della ‘White marble marathon’, l’atletica Uisp Marina di Carrara, il Triathlon (che però sarà duathlon perché manca la piscina per il nuoto), il nordic walking e il trofeo Mauro Marchetti. Spostandoci in corso Rosselli dalle 19 alle 24 i protagonisti assoluti saranno i boxer della pugilistica carrarese Bertola.

E poi spazio alla musica e alle danze in piazza Gramsci con il dj set del ballerino Salvatore Lombardo, il musicista conosciuto per la sua animazione in locali come il Barlume e il Doride Beach. Insomma un sabato all’insegna dello sport in tutte le sue declinazioni, per condividere con la città e chi vuole avvicinarsi a una disciplina i valori sportivi. Per quanto riguarda gli atleti di karate, circa una cinquantina tra bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni, sarà anche l’occasione per fare il passaggio di cintura davanti a un grande pubblico, mentre gli atleti della pugilistica Bertola (ci sono anche pugili donne) daranno vita a dodici incontri.

La settima ‘Notte Arcobaleno’ e il ‘Villaggio dello sport’, questo il nome degli eventi curati da associazioni e scuole, sono stati presentati ieri mattina a palazzo civico dal presidente della Pro loco Carrara Marco Martini e dal segretario Fabrizio Giorgi, dall’assessore alla cultura Gea Dazzi e dalla presidente della commissione sport Silvia Barghini. Presenti anche Diego Vitale, Franco Franchini della pugilistica Bertola, il maestro di arti marziali Antonio Asselta, Maurizio Fantoni dell’atletica Uisp, Paolo Barghini della ‘White marble marathon’, Vittorio Benedetti dell’Endas provinciale e Salvatore Lombardo. "È la prima volta che l’amministrazione ci dà una mano– ha detto Martini – e ci auguriamo che questa collaborazione tra Pro loco e Comune abbia lunga vita".

Alessandra Poggi