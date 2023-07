Estate di riabilitazione a Marina di Massa, 3 stagisti 'speciali' per l'esperienza di 40 anni

Disabili, familiari, volontari e personale specializzato nella riabilitazione, fino a settembre, sono presenti nella struttura di Villa Maria Assunta in Cielo e presso il bagno Fior di Prato. Questa esperienza, che da più di 40 anni si svolge a Marina di Massa, si è arricchita della presenza di 3 stagisti ’speciali’ provenienti dall’alberghiero di Montecatini. Vale la pena citare i nomi: Luca al servizio del bar della spiaggia, Samuele all’accoglienza in albergo e Mirko in cucina. Questo è solo l’inizio di un’esperienza che proseguirà con altri due ragazzi , Elia e Kelvin, i quali inizieranno a breve il loro tirocinio. Tutti gli operatori, gli ospiti, i volontari e le famiglie hanno accolto la novità con entusiasmo collaborando con loro. Tutto si aggiunge all’esperienza della Fondazione Maria Assunta in Cielo di Pistoia, il cui presidente è Luigi Bardelli, che coniuga il soggiorno estivo con la riabilitazione.