Estate da vivere in centro storico Eventi tra shopping, fiabe e musica

Il Centro commerciale naturale Massa da vivere scalda i motori e si prepara a inaugurare un nuovo programma ad hoc, fatto e pensato per interpretare al meglio il mood estivo. Sempre e comunque nel nome della vivacizzazione del centro storico, sia di giorno che la sera. Un calendario variegato, ideale per movimentare i giorni clou del weekend ma anche ’gli altri’ infra settimana.

Si parte venerdì con “Massa in bicicletta“ dalle 21, una serata con spettacoli itineranti e animazione su due ruote. Ci saranno tra gli altri Yuri con “Airship Pirate“, spettacolo surreale di aria, bolle di sapone ed esplosioni del Teatro Moro. Problemi meccanici e benzina scadente non fermeranno Yuri Dimitri Foma, avventuriero che cerca di tornare in Latakia. E anche Gunter con la sua “Bici pazza”, un mono ciclista spericolato pronto a sfrecciare per i vicoli e le piazze alla ricerca di gente da stupire.

Poi giovedì 6 luglio sarà la “Notte dei saldi“ per uno shopping sotto le stelle in concomitanza dell’avvio del periodo degli sconti. Venerdì 14 luglio sarà invece la “Notte dei bambini“, in piazza Aranci e nel centro storico: una serata dedicata al divertimento con animazioni per grandi e piccini. Obiettivo: riscoprire la voglia di giocare ad ogni età. “Bianca... la cena d’estate“ è in programma invece per sabato 29 luglio: menù a tema, negozi aperti e degustazioni. La città è pronta a tingersi di bianco, nel nome di un dress code rigorosamente white. “Torna lo sbarazzo“ venerdì 4 e sabato 5 agosto, quando le strade del centro cittadino si trasformano in un grande negozio, pronto a offrire di tutto e di più a prezzi scontati.

Tutti detective per una sera sabato 12 agosto con l’iniziativa intitolata “A spasso con il delitto“: passeggiata nelle vie della città alla ricerca di indizi per scoprire il colpevole di un misfatto. Un evento organizzato a cura di GiocaMistero. Infine il 23 settembre è in calendario “Massa a 33 giri“, mostra-mercato del vinile con compravendita ed esposizione di dischi usati o da collezione in piazza Aranci dalle 10 alle 23.30.

Questo per quanto riguarda il calendario degli appuntamenti, ma non bisogna dimenticare che il Ccn Massa da vivere offre anche alcuni eventi ricorrenti come “Visit Massa“ tutti i venerdì dal 7 luglio al 25 agosto: Antonella Aurora Manfredi, guida certificata GAE di Controvento trekking e storia, accompagnerà curiosi e turisti alla scoperta delle bellezze del centro storico. E poi “La fiaba della sera“, tutti i venerdì dal 30 giugno al 25 agosto: in angoli, piazze e vicoli sempre diversi Piera la “raccontastorie“ leggerà una fiaba per bambini di ogni età.

Irene Carlotta Cicora