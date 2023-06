Essere Pazienti, I Testimoni di Geova si Ritrovano a Arezzo nel 2023

In un’epoca caratterizzata dal “tutto e subito”, stress e scarso autocontrollo, la pazienza non è più considerata una virtù. Per molti essere pazienti significa rassegnarsi agli eventi della vita. Ma cos’è la pazienza? Essere pazienti può migliorare la nostra vita e i rapporti con gli altri? A queste e ad altre domande risponderà il congresso dei Testimoni di Geova del 2023 dal tema “Siate pazienti” in programma per 4 weekend consecutivi a partire dal 30 giugno, presso il Centro Fiere e Congressi di Arezzo a cui parteciperanno oltre 15mila toscani, compresi gli oltre 600 Testimoni della nostra provincia. Uno dei momenti più attesi sarà il battesimo dei nuovi fedeli, che sarà celebrato sabato mattina.