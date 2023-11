"Esposizione Fotografica di Eleonora Hoffmann a Carrara"

Si inaugura domani all’osteria Vittorio di Carrara, in via del Cavatore angolo via Cavour, la mostra fotografica delle opere

di Eleonora Hoffmann, ingegnere edile

di professione e fotografa per passione, nata

e cresciuta nella capitale

del Marmo. Come dice lei stessa: "Mi piace mettere

in ordine, seguire sempre

le regole, incolonnare

i numeri, mettere a posto

le ricevute, catalogare e programmare… Ma quando si tratta della mia vita, ecco che arriva il caos: arriva

la mia passione per la fotografia che ha su di me

il grande potere di riuscire

a dare una forma ai miei sentimenti, e di mettere

in ordine i miei pensieri".

Eleonora si appassiona alla fotografia durante il periodo universitario, spinta dall’amore per l’architettura e dalla sua costante ricerca del bello. Comincia da autodidatta ma presto decide di frequentare diversi corsi per apprendere le tecniche e le infinite possibilità di creazione artistica col mezzo fotografico. Tutto ciò che impara e conosce, trova ampia espressione nei dettagli della città in cui vive, nei numerosi viaggi alla scoperta del mondo

tra Europa, America

e Africa, nei volti delle persone che ama, primo fra tutti suo marito Silvio Daini, noto dentista di Carrara,

che ha conosciuto proprio grazie al mondo delle reflex.

L’esposizione rientra

nel progetto culturale

che il comitato provinciale Aics di Massa Carrara sta sviluppando in collaborazione con Osteria Vittorio e che nei prossimi mesi vedrà – accanto alla enogastronomia – iniziative nel campo della pittura, della fotografia e della musica.