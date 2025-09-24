Esportazioni sotto tiro . I mercati e le guerre pesano sui fatturati. La nautica ‘vola’ ancora

L’economia apuana conferma nel primo semestre del 2025 i trend principali degli ultimi anni sul fronte dell’export. La meccanica registra un’importante flessione, ma è solo legata alle commesse della principale azienda del territorio, ossia Baker Hughes, che seguono andamenti ciclici: si conferma comunque essenziale nel quadro generale. Il marmo anche in questi primi sei mesi regge seppur con un lieve calo, mentre la nautica si conferma come settore più dinamico e in prospettiva con maggiori margini di crescita assoluta per il territorio. C’è un arretramento dei mercati su cui pesa moltissimo il contesto geopolitico internazionale che sta attraversando una grave crisi delle relazioni.

Tornando ai numeri, Massa-Carrara chiude il semestre con circa 1,08 miliardi di euro di export (-6%). La flessione è legata soprattutto all’andamento discontinuo dei cicli di fatturazione della meccanica, che rappresenta più della metà delle vendite provinciali. Ottime performance per le macchine di impiego generale (+86%, 340 milioni), trainate dalla domanda asiatica e mediorientale, ma crollo verticale per le apparecchiature destinate alla chimica e al petrolio (-81,8%). Dopo il rallentamento registrato nel primo semestre 2024, le vendite all’estero di macchine di impiego generale (turbine, pompe, accessori ed altro) hanno segnato un marcato rimbalzo nel primo semestre 2025, raggiungendo i 340 milioni di euro grazie a un balzo dell’86% (+157 milioni di euro). La forte crescita è stata trainata dalle vendite in Corea del Sud, che hanno sfiorato i 100 milioni di euro, portando il paese asiatico a diventare il primo mercato di sbocco del comparto nel semestre. Per contro, le altre macchine di impiego generale, che includono macchinari e apparecchiature destinate all’industria chimica, petrolchimica e petrolifera, hanno registrato un marcato rallentamento nel primo semestre 2025, fermandosi a quasi 75 milioni di euro. Una flessione di oltre 335 milioni di euro in valore assoluto rispetto al pari periodo del 2024, corrispondente a un calo dell’81,8%, crollo è riconducibile per la quasi totalità alla drastica contrazione delle esportazioni verso gli Stati Uniti, che nel primo semestre 2025 sono scese sotto i 10 milioni di euro dai 384 milioni di euro del primo semestre 2024 (-97,6%).

Il lapideo rimane un pilastro con circa 300 milioni complessivi, pur con un lieve calo: il marmo lavorato (194 milioni) ha mostrato ottimi risultati negli Stati Uniti (+16,4%), mentre l’Arabia Saudita ha ridotto drasticamente gli acquisti. Tra i settori di specializzazione si evidenzia la forte crescita della nautica da diporto, con l’export salito a oltre 135 milioni di euro nel primo semestre 2025 rispetto ai 23 milioni del pari periodo 2024. Un incremento dovuto alla consegna di natanti nelle Isole Cayman che ha apportato un contributo di quasi 9,8 punti percentuali alla crescita complessiva dell’export provinciale. Come spesso accade nella cantieristica navale, la forte variabilità legata ai cicli di produzione e fatturazione può determinare oscillazioni significative nei valori annuali parziali.