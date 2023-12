Volano le esportazioni apuane. Superata la soglia di 2 miliardi di euro

Massa Carrara, 18 dicembre 2023 - E’ un export che vola, soprattutto grazie alle macchine e alla produzione del colosso Baker Hughes, mentre il lapideo rallenta ancora e fa fatica a ritrovare quote di mercato perse sui mercati internazionali, soprattutto nei lavorati. E’ quanto emerge dall’ultimo rapporto Istat relativo al terzo trimestre del 2023,per i mesi di luglio, agosto e settembre, analizzato da Paolo Baldini di Confindustria.

"Una performance dell’export molto positiva per quasi tutti i settori provinciali tranne il lapideo. Il terzo trimestre mette a segno un valore delle esportazioni di circa 850 milioni di euro, superiore nei confronti dei due trimestri precedenti rispettivamente di circa 200 e 300 milioni di euro. Il valore complessivo dell’export apuano, dopo i primi nove mesi del 2023, risulta così al di sopra dei due miliardi di euro (2.056.644.492), che equivale a + 27,4% rispetto al 2022 e + 15,7% riguardo al 2021".

Un balzo incredibile anche rispetto allo stesso anno, che è "è riconducibile in misura eccezionalmente preponderante alle produzioni Baker Hughes: il valore aggregato delle varie voci Ateco (macchine di impiego generali - altre macchine impiego generale - motori, generatori, trasformatori elettrici) si apprezza a 1.258.000.000 euro, vale a dire più del 61% dell’intero export provinciale. Sono produzioni che trovano negli Stati Uniti e nella Cina i principali mercati storicamente di riferimento (340 e 170 milioni di euro rispettivamente), ma si registra pure l’emergere di "individualità" quali Canada per 98 milioni di euro, Nigeria 97 milioni, Indonesia 86 milioni, India 69 milioni, Qatar 68 milioni".

Produzioni che conquistano anche nuovi mercati emergenti. Se la cava anche la chimica fra le attività con export superiore ai 30 milioni di euro: "Le due voci Ateco ‘Prodotti chimici di base, fertilizzanti e composti azotati’ e ‘Altri prodotti chimici’, apprezzano un valore complessivo maggiore a 180 milioni di euro, incidendo per il 9% sull’export provinciale".

Male, invece, il lapideo che "conferma la battuta d’arresto già profilatasi nei primi sei mesi dell’anno. Le due componenti ‘Materiali grezzi’ e ‘Materiali lavorati’ – evidenzia Baldini - sommano esportazioni per circa 414 milioni di euro (143,8 milioni per i grezzi e 270 milioni per i lavorati). Un calo del 10% rispetto ai quasi 460 milioni dello stesso periodo 2022. La flessione riguarda maggiormente i lavorati: dopo la ‘galoppata’ effettuata nel 2022, il comparto registra un decremento in valore assoluto di circa 40 milioni di euro, ascrivibile pressoché totalmente alla contrazione del mercato leader degli Usa che i pur apprezzabili incrementi di Emirati Arabi e Marocco non hanno potuto elidere. Per i grezzi la diminuzione di circa 9 milioni di euro rispetto allo stesso periodo 2022 è imputabile al rattrappimento del principale mercato di destinazione della Cina, mai tornato ai livelli pre-covid". Un rallentamento che, evidenzia Baldini, non riguarda solo il nostro comprensorio ma anche quello di Verona.

Fra.Sco.