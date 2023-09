Esploriamo l'Astrologia, Incontro al Planetario Masani di Massa Carrara

“La Luna in Orione? Come funziona l’astrologia” è il tema dell’incontro di oggi, alle 21,15, al Planetario “Masani” di via Bassagrande 47 a Marina di Carrara. Si parlerà infatti di come “funzioni” l’astrologia e quanto poco ci sia di scientifico in essa. L’ambizione non è convincere i “seguaci” dell’astrologia ma di fare conoscere parecchie delle contraddizioni di questa antica prassi che forse raggiunse il suo apice nel Rinascimento. Una serata aperta a tutti e che proseguirà con l’osservazione dei movimenti del cielo e, condizioni meteo permettendo, il riconoscimento delle costellazioni nel cielo reale, osservando al telescopio anche i principali oggetti celesti. Info: via whatsapp, cellulare 3331731533, o [email protected]