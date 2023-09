Esplorando l'isolamento sociale, presentazione del volume di Maria Grazia Piastri al Museo Ugo Guidi 2

Nell’ambito della mostra-documento “Diverso non è…” che si sta tenendo con successo al Museo “Ugo Guidi 2”, al terzo piano del palazzo vescovile di via Alberica 26, sarà presentato sabato alle 21 a ingresso libero, il volume di Maria Grazia Piastri “Poi furono le ali. Ragazzo hikikomori” (Pezzini editore, Viareggio) che affronta il problema dell’isolamento sociale di tanti giovani. “Ikikomori”, dal termine giapponese “stare in disparte” è un termine che fa riferimento a chi decide di ritirarsi per lunghi periodi dalla vita sociale. Si tratta, in sintesi, di un disagio adattivo sociale riguardante tutti i paesi economicamente sviluppati’. La pubblicazione, illustrata da Stefania Mallegni, sarà introdotta dalla storica Marilena Cheli Tomei. L’iniziativa rientra nelle finalità socio-culturali e artistiche del Museo Solidale nato dalla collaborazione con l’associazione Onlus “un Cuore un Mondo”.