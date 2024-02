’Esploranda’ cerca aiuto. Servono forze fresche

L’Associazione di divulgazione scientifica Esploranda con sede in via della Repubblica, 49 ad Arpiola di Mulazzo cerca appassionati delle scienze che facciano proseguire e potenziare le attività del laboratorio di fisica e astronomia. Fin dal suo esordio, nel 2001, è stato visitato da centinaia di studenti, diventando così un riferimento per le scuole della Lunigiana. Divertimento e curiosità sono i motori principali per esplorare i fenomeni naturali e i tanti piccoli e grandi eventi scientifici che stanno sotto gli occhi di tutti.

Chiunque, adulti e ragazzi, imparano sperimentando. Si utilizzano strumenti auto-costruiti facilmente riproducibili, ottenuti dal riciclaggio di materiali di scarto e oggetti quotidiani di basso costo come, bottiglie, specchi, cartoni e altro materiale; la loro trasformazione in oggetti scientifici, suscita stupore e meraviglia, stimola l’osservazione, capacità progettuali e competenze tecnico-pratiche.

La sede comprende circa 400 esperienze organizzate in percorsi didattici che riguardano i vari temi della fisica e dell’astronomia; ogni esperienza è munita di scheda descrittiva. Anche in un piccolo centro si possono realizzare grandi cose. Si pensa infatti che sia molto più efficace puntare su piccoli centri disseminati sul territorio italiano piuttosto che su pochi grossi centri della scienza.

Il laboratorio è stato realizzato da Loredana Capponi, ex insegnante di fisica e matematica presso il Liceo Scientifico ’Da Vinci’ di Villafranca di Lunigiana.