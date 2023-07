Esplode la Notte Bianca in centro Oltre cinquemila persone in festa "Format di successo da replicare"

Un fiume di persone nelle strade e nelle piazze, che cantano e ballano a ritmo di musica. Ristoranti ‘sold out’ già da un paio di giorni, quasi impossibile trovare un posto last minute per chi ha prenotato e mangiare in centro. Almeno cinquemila persone in centro città, ma è difficile fare una stima. Sono le cifre di una ’Notte Bianca’ che ha funzionato, senza intoppi e problemi, senza problemi di ordine pubblico. La prima vera ’Notte Bianca’ nel centro da quando l’emergenza pandemica è ormai un lontano ricordo. Di certo un risultato che fa gioire la neo assessore ai grandi eventi, Giorgia Garau, che per allestire questa iniziativa di grande richiamo non ha neppure avuto tanto tempo a disposizione e certo il supporto degli uffici comunali è stato decisivo. Il giudizio è positivo: "E’ andata molto bene, la città ha risposto benissimo. Abbiamo puntato molto sui giovani, con band e dj giovanissimi, tutti del posto. La città era piena. Quanti? Difficile dirlo. Cinquemila almeno ma erano di sicuro molti di più. Locali pieni, sold out da due giorni: passavo dai ristoranti e dai bar e mi dicevano che era già tutto prenotato. Inoltre non ci sono stati problemi nella gestione dell’ordine pubblico e questa è un’ottima cosa".

Una festa che ha coinvolto tutti, assicura Garau: "Alla parte dei bambini ci tenevo in maniera particolare perché deve essere la Notte Bianca per tutti. Avevamo destinato a loro Piazza Palma con trucca bimbi e giocolieri e Largo Matteotti con Pompieropoli: nei momenti di punta qui c’erano anche 40 minuti di fila". Musica fino all’una di notte e alle 2 Massa si stava già svuotando, in tutta calma. Un successo da cui prendere esempio per il futuro: "Di certo proverò a mantenere il format dei ragazzi giovani locali a suonare nelle piazze, anche per far conoscere i nostri talenti ai turisti e agli stessi massesi. Per il resto si può sempre migliorare e studierò alcune novità per il prossimo anno", conclude Garau.

Da sottolineare poi anche il buon afflusso nei negozi che hanno tenuto aperto in occasione dell’apertura della stagione dei saldi. Piazza Aranci il cuore della musica con il concerto e dj set che hanno fatto ballare e cantare a squarciagola. Poi tanti appuntamenti musicali un po’ ovunque, anche nell’atrio del Comune, in piazza Martana, in piazza Bertagnini e Mercurio, nella via del Mercato. Al Teatro dei Servi concerto di beneficenza di Stefano Barotti e Painter Loser Band per ’Un mondo di solidarietà’ dell’Anmic. Aperta fino a tardi anche la biblioteca Giampaoli.