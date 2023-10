Esperti a confronto sulle novità normative per le aziende balneari

Le aziende del settore balneare e i professionisti del territorio si incontrano in un evento organizzato dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. "Una corretta valutazione dell’azienda balneare è oggi divenuta estremamente importante alla luce delle novità normative e da alcune sentenze amministrative, afferma l’istituto. Interverranno Roberto Righi, avvocato amministrativista esperto in diritto demaniale, e Piero Bellandi dell’Aidim (Associazione italiana di diritto marittimo), ex docente all’Università di Pisa, che presenterà il suo libro dal titolo ’La valutazione del capitale economico delle aziende balneari’. Modera Ettore Nesi, avvocato amministrativista esperto in diritto demaniale. L’evento si terrà oggi al Musa di Pietrasanta alle ore 17.15.