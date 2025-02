Esercitazione di squadre cinofile

Una giornata di esercitazione per le squadre cinofile che ricercano le persone disperse. È quella in programma per d omani a partire dalle 9 in località La Maestà lungo la strada per Campocecina. L’esercitazione di ricerca con utilizzo di squadre cinofile regionali per l’individuazione di dispersi in superficie è stata organizzata dalla Vab, la Vigilanza antincendi boschivi Toscana, in accordo con la protezione civile del Comune di Carrara. Le esercitazioni di ricerca con l’utilizzo di squadre cinofile di protezione civile sono necessarie e indispensabili per perfezionare il rapporto tra l’uomo e il cane durante le operazioni di soccorso. Solo attraverso gli addestramenti e le esercitazioni si riesce, infatti, a ottenere una formazione adeguata.