Escursionisti sul monte Sagro vittime dei ladri

Sono tornati nel piazzale di Pianza a Campo Cecina dopo una mattinata di trekking sul Monte Sagro e hanno ritrovato la portiera della loro auto aperta e scassinata. Spiacevole disavventura lo scorso pomeriggio per tre escursionisti locali, che hanno deciso di raccontare al nostro giornale quanto accaduto. A parlare è Claudio, uno dei tre, già vittima lo scorso anno di un episodio praticamente identico.

"Vengo spesso sul Sagro – racconta Claudio – e già lo scorso anno mi era accaduta la stessa cosa insieme ad altri amici, ma eravamo saliti per vedere il tramonto rientrando con il buio. Stavolta abbiamo lasciato l’auto nel Piazzale di Pianza verso le 9 del mattino – prosegue - e abbiamo fatto ritorno per le 14, dunque in pieno giorno, trovando la portiera scassinata. Per fortuna avevamo con noi tutte le cose di valore e non hanno rubato nulla, ma il danno è comunque piuttosto importante"

I ragazzi non hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine, ma hanno voluto ugualmente segnalare l’accaduto al nostro giornale per esortare un maggiore controllo nella zona da parte degli organi preposti, affinché episodi simili non accadano più a nessuno.