Escursioniste recuperate dai soccorritori

La stazione di Carrara e Lunigiana è intervenuta per recuperare tre tre escursioniste che nella tarda giornata di ieri, avevano perso il sentiero nella zona del retro Borla, sopra le cave ai piedi del Monte Sagro, Campocecina. Le ragazze, originarie della provincia di Pistoia, avevano seguito una traccia di sentiero proposta da un’applicazione per smartphone. In preda al panico, hanno chiamato il gestore del rifugio Carrara che ha allertato i soccorsi. Il tecnico di centrale operativa ha attivato i tecnici della stazione che, grazie alle coordinate fornite tramite i cellulari, hanno raggiunto le escursioniste che sono state poi riportate alla macchina.