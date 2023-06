Escursionista cade Lo salva l’elicottero

di Andrea Luparia

Poteva finire peggio, molto peggio, per il signor Roberto, il sessantenne che ieri, poco prima delle 13, è stato prelevato da “Pegaso“ e trasportato in volo all’ospedale di Cisanello, dove i medici hanno constatato che, per fortuna, non aveva riportato grossi traumi. Ma vediamo i fatti. La telefonata arriva al 118 poco dopo le 12. Un escursionista originario di MIlano, mentre stava camminando sul sentiero 191 vicino al canale Doglio, in zona Pizzo d’Uccello, è caduto. Forse ha messo male un piede oppure la terra è franata, non è chiaro. L’allarme è scattato subito perchè i tre amici, tutti di Firenze, hanno chiesto aiuto. I vigili del fuoco del comando provinciale di Massa si sono immediatamente attivati ma i tempi per arrivare, via terra, erano inevitabilmente lunghi. Stesso discorso per i componenti della stazione Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino. Così, non sapendo bene le condizioni dell’uomo, è stato fatto alzare, dall’eliporto del Cinquale, l’elisoccorso “Pegaso 3“. Intanto le squadre di terra si dirigevano al campo sportivo di Pontremoli e a Marina di Carrara pronte a salire sull’elicottero per aiutare a recuperare l’uomo. Ma alla fine il tecnico dell’elisoccorso ha fatto tutto in autonomia, anche perchè il signor Roberto, contrariamente a quanto si temeva, era in discrete condizioni. Per prudenza l’escursionista è stato comunque trasportato a tutta velocità all’ospedale di Cisanello ma quando è arrivato, i sanitari hanno visto che non stava male: tanta paura, qualche trauma, svariate contusioni ma nulla di più. Meglio così, naturalmente.